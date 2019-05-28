27 мая в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. 31-летняя женщина на «Киа Рио» ехала по улице Солнечной в сторону 6-й просеки. Автоледи не выдержала безопасную дистанцию до едущей впереди машины. В итоге иномарка «догнала» «Тойота Ленд Крузер Прадо».
В результате аварии пострадал младенец, сидевший на заднем кресле. Ребенка госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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