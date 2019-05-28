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Материалы по теме:

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. 
28 мая 2019, 01:47
Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария: на улице Мирной в Кировском районе областной столицы забил 20-метровый фонтан воды. Судя по всему, гейзер появился прямо на проезжей части, на парковке у одного из административных зданий, по соседству 
28 мая 2019, 12:03
В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В воскресенье вечером, 26 мая, в Жигулевске произошла авария, в которой пострадал пешеход. 69-летний водитель ехал на ВАЗ-2110 по улице Морквашинской в сторону Транспортной. По пути автомобилист сбил 16-летнего подростка, который внезапно появился на проезжей части. Мальчик двигался не по 
27 мая 2019, 03:47
Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре

Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре

26 мая в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. По информации регионального управления МВД, 31-летний мужчина на двухколесном транспорте ехал по тротуару вдоль Московского шоссе. Напротив дома №15в его сбил 38-летний водитель на Hyundai Solaris, выезжавший из ворот.

В результате аварии 

27 мая 2019, 01:39
В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В  столице 63-го региона ведется проверка ДТП с участием автомобиля одного из местных таксопарков. Рано утром, в  05:30 в субботу, 25 мая, 36-летний водитель иномарки «Рено» с логотипом службы такси ехал по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Зеленой. Он направлялся 
27 мая 2019, 11:45
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и 
27 мая 2019, 11:23
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников

В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников

В пятницу, 24 мая, для самарских выпускников общеобразовательных школ прозвенел Последний звонок. В эти минуты на набережной продолжается праздник. В этом году учебные заведения окончили 13 816 одиннадцатиклассников. Напомним, что ранее во время Последнего звонка планировался запуск 5000 белых воздушных 
24 мая 2019, 02:16
В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В среду, 22 мая, примерно в час дня в столице 63-го региона случилось ДТП с участием служебной машины. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского столкнулись «Шевроле Кобальт» и полицейская «Шкода Октавия». 
22 мая 2019, 04:16
В Самаре две иномарки столкнулись на трамвайных путях

В Самаре две иномарки столкнулись на трамвайных путях

В Самаре произошло ДТП с двумя пострадавшими. Примерно в 08:13 24-летний водитель на «Мицубиси Лансер» двигался по улице Красноармейской в сторону Спортивной. На одном из участков мужчина нарушил ПДД, выехав на трамвайные пути встречного направления. Там легковушка врезалась в «Шевроле 

21 мая 2019, 02:23
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