Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. … Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцывидео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову.