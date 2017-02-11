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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
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В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали

В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали

В понедельник, 6 февраля, в Самарской области произошла коммунальная авария. Повреждена тепломагистраль диаметром 700 миллиметров, расположенная на улице Максима Горького в Новокуйбышевские. По сообщению коммунальщиков, место утечки огорожено, проводятся земляные работы.

К месту аварии направили десять единиц техники, тепломагистраль ремонтируют 15 

6 февраля 2017, 12:32
Офис самарского МП

Офис самарского МП "Универсалбыт" могут отключить от систем холодного водоснабжения и водоотведения

Причина - почти полумиллионая задолженность предприятия за услуги перед ресурсоснабжающей организацией ООО "Самарские коммунальные системы". Последняя намерена через суд добиваться радикальных мер в отношении неплательщика, если тот продолжит уклоняться от погашения платежей за воду.
В настоящее время МП "Универсалбыт" обслуживает 

2 февраля 2017, 04:00
В Самаре без холодной воды временно оставались почти две сотни домов

В Самаре без холодной воды временно оставались почти две сотни домов

В Кировском районе примерно в 10 часов утра произошел порыв водопровода на пересечении улиц Ставропольской и Каховской.
На время проведения ремонта были отключены около 2 десятков многоквартирных зданий, а также соцучреждения - школа и детский сад. Доставка воды населению осуществлялась 

26 января 2017, 03:18
В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны

В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны

Вечером во вторник, 24 января, в Самаре отключат холодную воду в домах, расположенных в районе Барбошиной поляны. Об этом сообщается на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

Без холодного водоснабжения с 20 часов 24 января до 8:00 25 января останутся дома по 

24 января 2017, 09:49
Специалисты «ПТС» приступили к устранению повреждения теплосети на ул. Красноармейской

Специалисты «ПТС» приступили к устранению повреждения теплосети на ул. Красноармейской

Выявлено повреждение теплотрассы диаметром 400 мм по ул.Красноармейской, рядом с пересечением с улицей Куйбышева. На данный момент место повреждения огорожено, ведется откачка воды. Жилой фонд не почувствует данного происшествия, сообщают представители «ПТС». По данному участку теплосети услугу отопления и горячего 

26 декабря 2016, 04:29
81 млн рублей потратят

81 млн рублей потратят "Самарские коммунальные системы" на водоснабжение жителей поселков Управленческий и Красная Глинка

Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок.
Победителем объявлено ООО "Евроботен" - это единственная компания, которая подала заявку на конкурс. Теперь ей в 2017 году предстоит провести капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств и электроустановок, а также выполнить 

23 декабря 2016, 04:46
В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

Там накануне вечером произошел порыв 400-миллиметровой трубы, которая питала теплом 48 жилых домов. В них проживают около 10 тысяч самарцев. Кроме того, ЧП затронуло два детских сада и школу. Потребителей переключили на резервную схему.
Специалисты ОАО "Предприятие тепловых сетей" сейчас 

22 декабря 2016, 12:37
В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

С 25 ноября 2016 года коттеджи на первой линии 9 просеки в Самаре оставались без холодной воды. Авария произошла на водопроводной линии диаметром 300 миллиметров. «Восстановительные работы затянулись на пять дней из-за незаконных действий местных жителей», - заявили в компании 

30 ноября 2016, 10:25
В Самаре на Карла Маркса утонула «четверка», есть фото

В Самаре на Карла Маркса утонула «четверка», есть фото

Жертвой знаменитой самарской лужи на участке проспекта Карла Маркса в районе ТЭЦ на этот раз стал молодой парень на ВАЗ-2104, пишет Прогородсамара. Молодой человек грустно стоял около своей четверки, которую почти наполовину ушла под воду. Портал напоминает, что недавно 
17 сентября 2016, 05:07
В Самаре восстановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

Сегодня, 21 февраля, в 0:45 в Самаре было восстановлено в полном объеме холодное водоснабжение потребителей почти 400 домов в поселках Мехзавод и Крутые Ключи, отключенное в связи с аварией на 600-миллиметровом трубопроводе на 18 км Московского шоссе, передает ГУ МЧС 
21 февраля 2016, 02:16
В Самаре прокуратура начала проверку по факту прорыва трубопровода на улице Аминева

В Самаре прокуратура начала проверку по факту прорыва трубопровода на улице Аминева

В Самаре прокуратура Промышленного района города начала проверку по факту прорыва 13 февраля трубопровода на улице Аминева.  В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям сотрудников «Самарских коммунальных систем», других должностных лиц, ответственных за обеспечение водоснабжения в Самаре. Ход и 
14 февраля 2016, 01:37
В Самаре более 5 тысяч человек остались без холодной воды из-за прорыва трубопровода

В Самаре более 5 тысяч человек остались без холодной воды из-за прорыва трубопровода

Сегодня, 13 февраля, около 9 часов утра на оперативный пульт дежурного МЧС поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 900 миллиметров в Промышленном районе города по улице Аминева.
 
В настоящее время на месте работают 15 сотрудников аварийной бригады 
13 февраля 2016, 01:52
В Самаре более 30 пожарных тушили мусор в подвале на проспекте Карла Маркса

В Самаре более 30 пожарных тушили мусор в подвале на проспекте Карла Маркса

Вчера, 6 февраля, поздно вечером в Кировском районе Самары случился пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в одном из домов по проспекту Карла Маркса загорелся мусор в подвале. Пламя охватило помещение площадью в 10 квадратных метров.
 
На 
7 февраля 2016, 04:47
В Самаре 25 тысяч человек остались без холодной воды

В Самаре 25 тысяч человек остались без холодной воды

Сегодня, 1 февраля, почти 25 тысяч жителей Красноглинского района Самары остались без холодной воды из-за аварии, которая произошла днем на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение об утечке на трубе, расположенной 
1 февраля 2016, 10:00
В Самаре упавшая стрела крана проломила полтора этажа дома на Карла Маркса

В Самаре упавшая стрела крана проломила полтора этажа дома на Карла Маркса

В понедельник, 14 декабря, на одной из стройплощадок Самары произошло ЧП. На территории бывшего завода «Сокол» на пр. Карла Маркса, 177, рухнула стрела подъемного крана. В результате частично было разрушено строящееся здание, сообщает портал «ProГород – Самара». По словам 
15 декабря 2015, 09:48
В Самаре с пожара на проспекте Карла Маркса спасли 20 человек

В Самаре с пожара на проспекте Карла Маркса спасли 20 человек

Стали известны подробности вчерашнего пожара на проспекте Карла Маркса в Кировском районе Самары. Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в МЧС в понедельник, 2 ноября, около шести часов вечера.

Как уже сообщала «ТЕРРА», горели домашние вещи на 
3 ноября 2015, 01:32
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