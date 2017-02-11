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В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали
В понедельник, 6 февраля, в Самарской области произошла коммунальная авария. Повреждена тепломагистраль диаметром 700 миллиметров, расположенная на улице Максима Горького в Новокуйбышевские. По сообщению коммунальщиков, место утечки огорожено, проводятся земляные работы.
К месту аварии направили десять единиц техники, тепломагистраль ремонтируют 15 …
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6 февраля 2017, 12:32
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Офис самарского МП "Универсалбыт" могут отключить от систем холодного водоснабжения и водоотведения
Причина - почти полумиллионая задолженность предприятия за услуги перед ресурсоснабжающей организацией ООО "Самарские коммунальные системы". Последняя намерена через суд добиваться радикальных мер в отношении неплательщика, если тот продолжит уклоняться от погашения платежей за воду.
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2 февраля 2017, 04:00
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В Самаре без холодной воды временно оставались почти две сотни домов
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26 января 2017, 03:18
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В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны
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24 января 2017, 09:49
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Специалисты «ПТС» приступили к устранению повреждения теплосети на ул. Красноармейской
Выявлено повреждение теплотрассы диаметром 400 мм по ул.Красноармейской, рядом с пересечением с улицей Куйбышева. На данный момент место повреждения огорожено, ведется откачка воды. Жилой фонд не почувствует данного происшествия, сообщают представители «ПТС». По данному участку теплосети услугу отопления и горячего …
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26 декабря 2016, 04:29
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81 млн рублей потратят "Самарские коммунальные системы" на водоснабжение жителей поселков Управленческий и Красная Глинка
Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок.
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23 декабря 2016, 04:46
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В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии
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22 декабря 2016, 12:37
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В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды
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30 ноября 2016, 10:25
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В Самаре на Карла Маркса утонула «четверка», есть фото
Жертвой знаменитой самарской лужи на участке проспекта Карла Маркса в районе ТЭЦ на этот раз стал молодой парень на ВАЗ-2104, пишет Прогородсамара. Молодой человек грустно стоял около своей четверки, которую почти наполовину ушла под воду. Портал напоминает, что недавно …
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17 сентября 2016, 05:07
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В Самаре восстановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей
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21 февраля 2016, 02:16
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В Самаре прокуратура начала проверку по факту прорыва трубопровода на улице Аминева
В Самаре прокуратура Промышленного района города начала проверку по факту прорыва 13 февраля трубопровода на улице Аминева. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям сотрудников «Самарских коммунальных систем», других должностных лиц, ответственных за обеспечение водоснабжения в Самаре. Ход и …
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14 февраля 2016, 01:37
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В Самаре более 5 тысяч человек остались без холодной воды из-за прорыва трубопровода
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13 февраля 2016, 01:52
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В Самаре более 30 пожарных тушили мусор в подвале на проспекте Карла Маркса
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7 февраля 2016, 04:47
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В Самаре 25 тысяч человек остались без холодной воды
Сегодня, 1 февраля, почти 25 тысяч жителей Красноглинского района Самары остались без холодной воды из-за аварии, которая произошла днем на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Сообщение об утечке на трубе, расположенной …
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1 февраля 2016, 10:00
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В Самаре упавшая стрела крана проломила полтора этажа дома на Карла Маркса
В понедельник, 14 декабря, на одной из стройплощадок Самары произошло ЧП. На территории бывшего завода «Сокол» на пр. Карла Маркса, 177, рухнула стрела подъемного крана. В результате частично было разрушено строящееся здание, сообщает портал «ProГород – Самара». По словам …
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15 декабря 2015, 09:48
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В Самаре с пожара на проспекте Карла Маркса спасли 20 человек
Стали известны подробности вчерашнего пожара на проспекте Карла Маркса в Кировском районе Самары. Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в МЧС в понедельник, 2 ноября, около шести часов вечера.
Как уже сообщала «ТЕРРА», горели домашние вещи на …
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3 ноября 2015, 01:32