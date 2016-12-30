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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны

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Cтоль любимый россиянами продукт 

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10 октября 2016, 09:20
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