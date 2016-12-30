В уходящем году в магазинах 63-го региона заметнее всего подорожал чеснок - на 28,5%. По данным Самарастата, значительно поднялась и стоимость фруктовых соков: плюс 26%. На третьем месте среди лидеров продуктовой инфляции - сливочное масло. Его цена за 12 месяцев подросла практически на 24%. Гречневая крупа подорожала на 21 - почти так же, как творог. При этом официальная инфляция, по подсчётам специалистов, составила всего 5,2%.
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