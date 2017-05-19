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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
 
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой 
13 мая 2017, 03:23
Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, 

27 апреля 2017, 03:43
«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром

«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром

Здание бывшего кинотеатра «Шипка» сносить не будут. Его приведут в порядок. Инвестор планирует открыть четыре кинозала и зону со спортивными аттракционами. Новый собственник также займется благоустройством территории вокруг «Шипки», пишет "Самарская газета".

Напомним, в январе 2017 года стало известно, что здание «Шипки» 

7 апреля 2017, 11:14
В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения

В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения

Теперь те, кто за рулем находится менее двух лет, обязаны прикреплять на заднее стекло знак "Начинающий водитель". В противном случае, автомобилист рискует заплатить 500 рублей. Такой же штраф грозит и водителям с шипованной резиной, если на стекле нет соответствующей наклейки 

6 апреля 2017, 11:49
В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре начали тестировать новую подметально-уборочную машину элеваторного типа, передает 63.ru. «Механический веник» умеет убирать не только мелкий мусор и пыль, но и даже пустые бутылки.
 
Пока в областной столице испытывают только одну подобную машину, но если в течение 
5 апреля 2017, 10:36
На улице Мичурина пассажирский автобус создал пробку

На улице Мичурина пассажирский автобус создал пробку

Неполадки произошли в пятницу около 13.30. Автобус двигался по направлению к улице Полевой. Пассажиры покинули транспортное средство.
3 февраля 2017, 01:46
С начала года самарские инспекторы ДПС зафиксировали более 94 тысяч нарушений ПДД

С начала года самарские инспекторы ДПС зафиксировали более 94 тысяч нарушений ПДД

Самое распространенное - превышение скорости. Сегодня сотрудники ГИБДД отправились в профилактический рейд на Московское шоссе в районе торгового центра "Икеа". Пробка растянулась на несколько километров. И автолюбители, желая сократить время в пути, выезжают на обочину. Правилами дорожного движения это строго 

18 июля 2016, 04:12
В районе ТЦ «Метро» ограничат движение

В районе ТЦ «Метро» ограничат движение

Информация для жителей и гостей губернской столицы. В ночь на 1 и 2 апреля в Самаре будет ограничено движение транспорта  в районе ТЦ «Метро».  Речь идет об участке Московского шоссе протяженностью 150 метров  - это отрезок  от 
31 марта 2016, 02:14
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