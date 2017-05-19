Это связано со строительством газопровода и последующим благоустройством территории.
Как информирует горадминистрация, с 8:00 понедельника, 22 мая, до 23:00 пятницы, 2 июня, будет ограничено движение транспорта по улице Буянова на участке 30 метров от улицы Рабочей в сторону улицы Красноармейской. Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут поездки.
|
В Самаре на «набе» появились матрешки
В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой …
|
13 мая 2017, 03:23
|
Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов
На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, …
|
27 апреля 2017, 03:43
|
«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром
Здание бывшего кинотеатра «Шипка» сносить не будут. Его приведут в порядок. Инвестор планирует открыть четыре кинозала и зону со спортивными аттракционами. Новый собственник также займется благоустройством территории вокруг «Шипки», пишет "Самарская газета".
Напомним, в январе 2017 года стало известно, что здание «Шипки» …
|
7 апреля 2017, 11:14
|
В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения
|
6 апреля 2017, 11:49
|
В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей
|
5 апреля 2017, 10:36
|
На улице Мичурина пассажирский автобус создал пробку
|
3 февраля 2017, 01:46
|
С начала года самарские инспекторы ДПС зафиксировали более 94 тысяч нарушений ПДД
Самое распространенное - превышение скорости. Сегодня сотрудники ГИБДД отправились в профилактический рейд на Московское шоссе в районе торгового центра "Икеа". Пробка растянулась на несколько километров. И автолюбители, желая сократить время в пути, выезжают на обочину. Правилами дорожного движения это строго …
|
18 июля 2016, 04:12
|
В районе ТЦ «Метро» ограничат движение
|
31 марта 2016, 02:14