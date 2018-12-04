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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

Во вторник, 4 декабря, в областной столице зафиксировали сразу две коммунальные аварии. На теплотрассе диаметром 800 миллиметров произошел порыв на улице Блюхера, 28А. Из-за этого по резервной схеме подавалось тепло в 62 многоквартирных домах, 2 детских садах, 6 учебных заведений 
4 декабря 2018, 08:05
В блогах: в Самаре появится проект

В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"

Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - 
4 декабря 2018, 07:44
Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Стали известны подробности жестокого убийства в Кошкинском районе. Напомним, что там погибла беременная женщина. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что в соседней квартире поссорилась супружеская пара. Оперативники выехали по указанному адресу 
4 декабря 2018, 05:54
Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
4 декабря 2018, 05:26
Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека

Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека

В понедельник, 3 декабря, произошла крупная авария в Красноярском районе области. В 06:05 38-летний водитель ехал на автомобиле Mercedes-Benz Vito со стороны Москвы в направлении Челябинска по трассе в самарском регионе. Однако автомобилист неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди него 
4 декабря 2018, 04:38
В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки

В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки

В понедельник, 3 декабря, в ДТП в Самаре пострадал 10-летний ребенок. Вечером в 17:35 27-летний водитель иномарки «Рено Логан» сбил девочку-школьницу на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. По информации регионального главка полиции, пострадавшая пересекала проезжую часть вне зоны видимости 
4 декабря 2018, 01:59
Пассажиров эвакуировали на носилках: на пересечении Ставропольской и 22 Партсъезда столкнулись «десятка» и Daewoo

Пассажиров эвакуировали на носилках: на пересечении Ставропольской и 22 Партсъезда столкнулись «десятка» и Daewoo

В понедельник, 3 декабря, произошла крупная дорожная авария в областной столице. На пересечении улиц Ставропольской и 22 Партсъезда столкнулись ВАЗ-2110 и иномарка Daewoo Nexia. На место событий прибыли две кареты машины «скорой помощи» и две пожарные машины. По словам очевидца, 
3 декабря 2018, 06:50
В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В воскресенье, 2 декабря, в областной столице произошла авария, в которой был травмирован маленький ребенок. В районе дома №69 по улице Потапова, на перекрестке неравнозначных дорог, 59-летний водитель Nissan Terrano ехал по второстепенной трассе, но не уступил дорогу другому 
3 декабря 2018, 12:52
В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В четверг. 22 ноября, в областной столице произошла авария, в которой были травмированы два пожилых пешехода. В 10:40 37-летний водитель иномарки SKODA Yeti ехал по улице Чернореченской со стороны Аксакова. Когда он поворачивал на Владимирскую, то сбил двух женщин 76 
23 ноября 2018, 04:07
В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход

В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход

В понедельник, 12 ноября, произошла смертельная авария в Волжском районе. В 07:00 26-летний водитель ехал на автомобиле «Шевроле Нива» по трассе «Самара - Пугачев -Энгельс - Волгоград» со стороны Чапаевска. Он направлялся в областную столицу. По предварительной информации, по пути 
13 ноября 2018, 12:06
В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В среду в Большеглушицком районе произошла авария, в которой пострадала 7-летняя девочка. В 07:45 60-летняя женщина ехала на «Lada-211440» по улице Советской в селе Большая Глушица. По предварительной версии полицейских, автоледи не убедилась в безопасности своего маневра и сбила 7-летнюю 
25 октября 2018, 02:18
В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В воскресенье, 7 октября, 42-летний мужчина ехал на своей иномарке «Рено Дастер» по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Жигулевской. Примерно в 16:00 автомобилист сбил 80-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.
8 октября 2018, 01:56
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