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Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил «Крыльям» дозаявить футболиста вне …
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12 сентября 2018, 03:29
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В картельном сговоре подозревают компании, которые ремонтировали дороги к ЧМ-2018 в Самаре
Федеральные антимонопольщики подозревают в картельном сговоре три крупные строительные компании, которые занимались реконструкцией дорог к чемпионату мира по футболу - 2018. Речь идет о фирмах "Самаратрансстрой", ее связывают с бизнесменом и политиком Андреем Мурзовым, "Ульяновсктрансстрой" и мордовской компании "Сити".
По предварительной …
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12 сентября 2018, 03:25
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В Самаре трамваи год не будут заезжать на Хлебную площадь
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12 сентября 2018, 03:06
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В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота
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12 сентября 2018, 02:30
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«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков
Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
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12 сентября 2018, 01:33
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В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»
11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».
Информации о пострадавших нет. …
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11 сентября 2018, 03:07
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В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку
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10 сентября 2018, 04:41
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В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку
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10 сентября 2018, 02:25
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В блогах: «Школьник из Самары выиграл у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей»
В группе "Строй область" в "Фейсбуке" рассказали, что школьник из Самары выиграл 90 тысяч рублей у знатоков легендарной телеигры «Что? Где? Когда?». Саша задал вопрос о турецком языке. В зал внесли восточный стакан с чаем - армуд. Традиционно такие …
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23 мая 2018, 06:28
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В Тольятти 12-летний школьник оказался под колесами «Приоры»
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13 февраля 2018, 11:42
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Трагедии удалось избежать
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25 января 2018, 07:55
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В Самаре школьник пронес в учебное заведение две винтовки и взорвал дымовые шашки
В Самаре школьник пронес в учебное заведение две пневматические винтовки и, по предварительным данным, взорвал дымовые шашки.
Чрезвычайное происшествие в здании колледжа сервиса производственного оборудования, где сейчас временно базируются ученики 46-й школы, закрытой на капитальный ремонт. Сегодня днем ученик …
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25 января 2018, 03:04