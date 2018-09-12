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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил  «Крыльям» дозаявить футболиста вне 
12 сентября 2018, 03:29
В картельном сговоре подозревают компании, которые ремонтировали дороги к ЧМ-2018 в Самаре

В картельном сговоре подозревают компании, которые ремонтировали дороги к ЧМ-2018 в Самаре

Федеральные антимонопольщики подозревают в картельном сговоре три крупные строительные компании, которые занимались реконструкцией дорог к чемпионату мира по футболу - 2018. Речь идет о фирмах "Самаратрансстрой", ее связывают с бизнесменом и политиком Андреем Мурзовым, "Ульяновсктрансстрой" и мордовской компании "Сити".

По предварительной 

12 сентября 2018, 03:25
В Самаре трамваи год не будут заезжать на Хлебную площадь

В Самаре трамваи год не будут заезжать на Хлебную площадь

В областной столице изменится схема движения нескольких трамваев из-за строительства Фрунзенского моста. С 20 сентября этого года и до декабря 2019 по улицам Фрунзе и Крупской на участке от улицы Пионерской до Хлебной площади не будут курсировать трамваи № 1, 
12 сентября 2018, 03:06
В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота

В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота

«Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет». После истории, которая недавно произошла в Италии, в эти слова начинаешь верить буквально.

Местная монахиня ехала по дороге на своем автомобиле. В какой-то момент она заметила черного кота. Чтобы избежать встречи 
12 сентября 2018, 02:30
«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».
 
«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
 
Однако в 
12 сентября 2018, 01:33
В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».

Информации о пострадавших нет. 
11 сентября 2018, 03:07
В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку

В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку

В субботу, 8 сентября, в Новокуйбышевске случилась автоавария, в которой пострадал маленький ребенок. Примерно в 18:00 41-летний водитель иномарки Renault Logan с логотипом известной службы такси ехал по улице Ломоносова в направлении Островского. Напротив дома  № 9 по улице Ломоносова 
10 сентября 2018, 04:41
В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку

В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку

В воскресенье, 9 сентября, под колесами легковушки в Тольятти оказался маленький пешеход. В 18:40 31-летний водитель ехал на  своей машине ВАЗ по жилой зоне со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути автомобилист сбил 7-летнего мальчика, который переходил 

10 сентября 2018, 02:25
В блогах: «Школьник из Самары выиграл у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей»

В блогах: «Школьник из Самары выиграл у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей»

В группе "Строй область" в "Фейсбуке" рассказали, что школьник из Самары выиграл 90 тысяч рублей у знатоков легендарной телеигры «Что? Где? Когда?». Саша задал вопрос о турецком языке. В зал внесли восточный стакан с чаем - армуд. Традиционно такие 
23 мая 2018, 06:28
В Тольятти 12-летний школьник оказался под колесами «Приоры»

В Тольятти 12-летний школьник оказался под колесами «Приоры»

Утром 12 февраля в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 37-летний водитель на автомобиле «Лада Приора» ехал по внутриквартальной дороге. Около дома №20 на бульваре Королева под колесами машины оказался 12-летний мальчик. Парнишка перебегал дорогу, спеша в школу. В результате 
13 февраля 2018, 11:42
Трагедии удалось избежать

Трагедии удалось избежать

Трагедии избежать удалось, а в результате ЧП, к счастью, никто не пострадал. В одно из самарских образовательных учреждений девятиклассник принес две пневматические винтовки и поджег 2 дымовых факела. Это случилось в четверг днем в здании колледжа сервиса производственного оборудования, где 
25 января 2018, 07:55
В Самаре школьник пронес в учебное заведение две винтовки и взорвал дымовые шашки

В Самаре школьник пронес в учебное заведение две винтовки и взорвал дымовые шашки

В Самаре школьник пронес в учебное заведение две пневматические винтовки и, по предварительным данным, взорвал дымовые шашки.

Чрезвычайное происшествие в здании колледжа сервиса производственного оборудования, где сейчас временно базируются ученики 46-й школы, закрытой на капитальный ремонт. Сегодня днем ученик 
25 января 2018, 03:04
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