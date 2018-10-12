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В Самаре перекроют часть улицы Печерской
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12 октября 2018, 05:13
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В Самару пытались провезти поддельные запчасти для LADA на 8 млн рублей
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12 октября 2018, 03:17
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В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей
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12 октября 2018, 02:34
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В Самарской области охранник зарезал жену из ревности
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12 октября 2018, 02:13
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В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованную иномарку
Поздно вечером в четверг, 11 октября, в центре областной столицы нетрезвая женщина устроила ДТП. Как рассказали представители «Ночного патруля», автомобилистка на ВАЗ-2110 протаранила припаркованный «Сузуки» в районе дома № 7 по улице Владимирской. К счастью, обошлось без пострадавших, но …
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12 октября 2018, 11:33
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Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет
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11 октября 2018, 08:50
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В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111
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11 октября 2018, 03:29
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В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб
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11 октября 2018, 02:41
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В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений
В России сегодня отмечают День учителя, по всей стране проходят торжественные мероприятия. В Самарской области наградили лучших работников образовательных учреждений региона, которые успешно реализовали различные педагогические проекты.
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5 октября 2018, 10:27
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В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе
Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не …
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6 октября 2018, 11:45
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В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»
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5 октября 2018, 05:03
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Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей
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5 октября 2018, 11:01