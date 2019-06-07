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В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА
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7 июня 2019, 02:25
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В Тольятти нашли радиоактивную свалку?
Сотрудники местной администрации побывали на свалке в Автозаводском районе Тольятти, расположенной напротив 1-3 вставок «АВТОВАЗа». Проверка была устроена после жалоб горожан, которые беспокоились, не превышен ли там радиоактивный фон. Замеры проводили представители МБОУ ФПО «Курсы ГО г.о.Тольятти». Они использовали учебный …
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7 июня 2019, 01:17
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В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку
Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики …
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7 июня 2019, 12:52
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Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного …
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7 июня 2019, 12:02
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В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном
Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу рано утром, 7 июня, на 128 километре трассы М-5 при подъезде к Красному Яру столкнулись «Лада Ларгус» и большегруз «КамАЗ». По предварительным данным, легковушка въехала в автокран, …
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7 июня 2019, 11:00
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В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали
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7 июня 2019, 09:06
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Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб
В четверг, 6 июня, произошла трагедия в Сызранском районе. Вечером, в 18:00 в поселке Междуреченск упал в технический колодец мужчина в возрасте примерно 60 лет.
- Пострадавший хрипел от боли, когда на место происшествия прибыли спасатели, - цитирует слова …
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7 июня 2019, 08:27
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД
Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что …
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6 июня 2019, 02:45
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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП
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6 июня 2019, 02:04
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Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась
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6 июня 2019, 12:18
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В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика
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5 июня 2019, 04:43
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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры
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5 июня 2019, 08:25
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В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело
Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 …
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4 июня 2019, 09:06
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По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» завели дело
По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» возбуждено уголовное дело. По версии силовиков, в Автограде с 1997 года действовало преступное сообщество, которое завладело имуществом, принадлежащим «ТоАзу», и уклонилось от уплаты налогов. По данным ведомства, к делу также причастно руководство …
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4 июня 2019, 08:21
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