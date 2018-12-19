Житель Сызрани, который ранил фельдшера «скорой помощи», отправится в колонию на 4,5 года



Местный житель Сергей Гордеев находился в одной из квартир дома на улице Лазо. Он … В Самарской области суд рассмотрел дело мужчины, которого обвиняли в нападении на сотрудника «скорой помощи». Криминальная история произошла еще 24 января этого года в Сызрани.Местный житель Сергей Гордеев находился в одной из квартир дома на улице Лазо. Он