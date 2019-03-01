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Актриса Лукерья Ильяшенко свинтила знак с арендованного «мерина»?
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1 марта 2019, 01:13
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Стало известно, когда трамваи вновь поедут по Заводскому шоссе в Самаре
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1 марта 2019, 11:50
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В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с
Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.
Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть …
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1 марта 2019, 09:10
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В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
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1 марта 2019, 08:52
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Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора
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28 февраля 2019, 02:09
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В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего
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28 февраля 2019, 11:41
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В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега
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28 февраля 2019, 10:19
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В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской
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27 февраля 2019, 05:31
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В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"
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27 февраля 2019, 04:47
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В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?
Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать …
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25 февраля 2019, 08:53
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Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева
Стало известно, какая организация должна отвечать за ремонт крыши доходного дома Челышева в областной столице. Напомним, что на прошлой неделе произошло частичное обрушение кровли старинного здания. Сегодня специалисты должны осмотреть дом на улице Красноармейской и составить акт по итогам …
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25 февраля 2019, 01:47
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Небольшой снег и морозы: какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни
В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять область повышенного атмосферного давления. Сохранится морозная погода, существенные осадки не прогнозируют. В понедельник, 25 февраля, облачно, в большинстве районов небольшой снег. Температура воздуха составит -5, -10. В ночь …
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25 февраля 2019, 09:02
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В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов
В этом году зима выдалась на редкость снежной. Количество осадков бьет рекорды с завидной регулярностью. В связи с этим, большую актуальность приобретает своевременная расчистка дворов в преддверии вестны. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в эти выходные коммунальщики будут работать в усиленном …
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23 февраля 2019, 01:21
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка
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17 февраля 2019, 07:35
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Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары
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18 мая 2018, 01:10
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Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары
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29 марта 2018, 10:47
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40% жителей Советского района чувствуют себя защищенными от преступников
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18 августа 2017, 04:11
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В Самаре выбрали нового главу Советского района
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14 августа 2017, 04:50
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