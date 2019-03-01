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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Актриса Лукерья Ильяшенко свинтила знак с арендованного «мерина»?

Актриса Лукерья Ильяшенко свинтила знак с арендованного «мерина»?

Самарская актриса Лукерья Ильяшенко рассказала в своем Instagram-блоге о неприятности, которая с ней произошла на днях. По словам девушки, одна из каршерринговых фирм обвинила ее в краже знака с арендованного «Мерседеса». И она не скрывает радости от того, что хоть 

1 марта 2019, 01:13
Стало известно, когда трамваи вновь поедут по Заводскому шоссе в Самаре

Стало известно, когда трамваи вновь поедут по Заводскому шоссе в Самаре

Специалисты городского Департамента транспорта озвучили примерные сроки запуска трамваев по Заводскому шоссе. Напомним, ходить они там перестали с лета прошлого года из-за масштабного ремонта дороги. Сейчас вагоны по маршрутам №2, 3, 12, 19, 21 двигаются по сокращенной схеме. Они доезжают 

1 марта 2019, 11:50
В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.

Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть 
1 марта 2019, 09:10
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

В среду, 27 февраля, под колеса троллейбуса в Промышленном районе Самары угодил пешеход. В 18:10 51-летняя женщина, водитель троллейбуса, ехала по улице Стара-Загора в направлении Ново-Вокзальной. Она сбила пешехода — 63-летнего мужчину, который стоял на проезжей части, но не собирался 
28 февраля 2019, 02:09
В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за получения строителем тяжелых травм. Из материалов дела следует, что 1 ноября прошлого года в результате нарушения требований охраны труда при организации строительных работ около дома № 21 по улице Урицкого в зоне демонтажа несущей 
28 февраля 2019, 11:41
В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре продолжаются работы по расчистке города от снежных заносов. По словам представителей властей областного центра, системное проведение работ крайне важно из-за того, что нынешняя зима выдалась крайне обильной на осадки. Только в феврале этого года количество осадков на треть 

28 февраля 2019, 10:19
В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В среду, 27 февраля, в областной столице встали трамваи на улице Ставропольской. Как рассказывают очевидцы, на путях между улицей Советской Армии и Партсъезда застрял грузовик. Фура перегородила проезд, и пассажирам трамвая пришлось искать другие способы добраться до места назначения - 
27 февраля 2019, 05:31
В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"

Гужевой транспорт до сих пор, и в XXI веке, помогает спасать жизни людям в Самарской области. 23 февраля карета «скорой помощи» не смогла проехать к месту вызова в селе Благодаровка Борского района и пациента вывезли из населенного пункта на санях, 
27 февраля 2019, 04:47
В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать 
25 февраля 2019, 08:53
Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева

Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева

Стало известно, какая организация должна отвечать за ремонт крыши доходного дома Челышева в областной столице. Напомним, что на прошлой неделе произошло частичное обрушение кровли старинного здания. Сегодня специалисты должны осмотреть дом на улице Красноармейской и составить акт по итогам 
25 февраля 2019, 01:47
Небольшой снег и морозы: какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни

Небольшой снег и морозы: какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни

В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять область повышенного атмосферного давления. Сохранится морозная погода, существенные осадки не прогнозируют. В понедельник, 25 февраля, облачно, в большинстве районов небольшой снег. Температура воздуха составит -5, -10. В ночь 
25 февраля 2019, 09:02
В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов

В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов

В этом году зима выдалась на редкость снежной. Количество осадков бьет рекорды с завидной регулярностью. В связи с этим, большую актуальность приобретает своевременная расчистка дворов в преддверии вестны. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в эти выходные коммунальщики будут работать в усиленном 

23 февраля 2019, 01:21
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Накануне во второй половине дня под тяжестью снега рухнула кровля пристроя частного дома в Малой Царевщине Красноярского района Самарской области. Под завалом оказались женщина и 14-летний подросток, сообщает Волга Ньюс.
 
Женщина скончалась на месте. У ребенка – травмы ног. 
17 февраля 2019, 07:35
Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары

Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары

В Самаре администрация Советского района придумала творческий конкурс. Самарцам предлагают нарисовать стелу района. За лучший проект обещают деньги – 10 тысяч рублей, а также право установки именной таблички автора проекта на стеле. Установят ее на пересечении улиц Победы и Гагарина. 

18 мая 2018, 01:10
Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

В Самаре из Советского района уберут незаконные гаражи, а также незаконную стоянку на улице Партизанской. Об этом сообщил глава администрации Советского района Вадим Бородин в ходе встречи местных жителей и главы Самары Елены Лапушкиной.

«Весной планируется демонтировать и вывезти 25 объектов 

29 марта 2018, 10:47
40% жителей Советского района чувствуют себя защищенными от преступников

40% жителей Советского района чувствуют себя защищенными от преступников

300 самарцев приняли участие в опросе, которое провели на территории Советского района Самары сотрудники Главного управления МВД России по Самарской области.

Согласно ответам на вопросы анкеты было получено общественное мнение жителей старше 18 лет о качестве работы ОП No 3 Управления 

18 августа 2017, 04:11
В Самаре выбрали нового главу Советского района

В Самаре выбрали нового главу Советского района

Администрацию Советского района Самары возглавил Вадим Бородин. Прежде он занимал пост первого заместителя главы Промышленного района. За его кандидатуру депутаты Советского районного совета проголосовали единогласно. Напомним, бывший глава района Владимир Сафронов погиб в ночь с 11 на 12 июня в 
14 августа 2017, 04:50
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