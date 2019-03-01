Актриса Лукерья Ильяшенко свинтила знак с арендованного «мерина»? Самарская актриса Лукерья Ильяшенко рассказала в своем Instagram-блоге о неприятности, которая с ней произошла на днях. По словам девушки, одна из каршерринговых фирм обвинила ее в краже знака с арендованного «Мерседеса». И она не скрывает радости от того, что хоть …