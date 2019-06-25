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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС 
25 июня 2019, 08:21
Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Случай нападения животного на людей был зафиксирован в Междучеренческе под Сызранью. Местные жители пожалели бродячую кошку и подкармливали ее, она прижилась во дворе и охотно играла с 11-летним мальчиком – сыном хозяев дома. Но в какой-то момент ласковая кошечка превратилась 
25 июня 2019, 05:31
Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Во вторник, 25 июня, в самарском аэропорту задержали вылет рейса Самара - Анталья авиакомпании Onur Air (Турция). Пассажирам пришлось ждать четыре часа, прежде чем они смогли занять свои места в самолете. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора Кристины Кулик, на 
25 июня 2019, 05:01
В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по 
25 июня 2019, 04:29
В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

Заводское шоссе в Самаре все-таки отремонтируют до конца. Как говорится в сообщении на портале госзакупок, работы на 2-й очереди участка от улицы Авроры до XXII Партсъезда будет вести единственный участник торгов компания "Автодоринжиниринг". Общая сумма контракта около 655 миллионов рублей.
25 июня 2019, 04:20
В Самаре из-за строительства Фрунзенского моста временно не будет ходить троллейбус № 6

В Самаре из-за строительства Фрунзенского моста временно не будет ходить троллейбус № 6

С понедельника, 24 июня, в столице 63-го региона до 24:00 1 августа не будут курсировать троллейбусы маршрута № 6 «Губернский рынок - Грозненская». Между тем, с 1 июля до 1 августа в Куйбышевском районе будет ограничено движение транспорта по улице 
24 июня 2019, 10:47
Добавили остановок: в Самаре продлят маршрут автобусов № 261

Добавили остановок: в Самаре продлят маршрут автобусов № 261

В столице 63-го региона увеличат автобусный маршрут № 261, транспорт будет делать несколько дополнительных остановок. Глава Самары Елена Лапушкина внесла соответствующие изменения в реестр муниципальных перевозок. Напомним, что маршрутки курсируют от остановки «Завод «Экран» до 6-го причала. В скором времени 
24 июня 2019, 08:56
В России резко подорожали авиабилеты

В России резко подорожали авиабилеты

В России зафиксировано повышение цен на авиабилеты. Это наблюдается как на внутренних линиях, так и на зарубежных направлениях. Эксперты связывают данную тенденцию с ростом спроса в сезон отпусков.

На треть подорожали билеты в Минеральные Воды, Казань, Санкт-Петербург и Владивосток. 
21 июня 2019, 03:06
В Самаре из-за ремонта теплотрассы троллейбусы ходят по-новому

В Самаре из-за ремонта теплотрассы троллейбусы ходят по-новому

В Самаре из-за ремонта теплотрассы изменилась схема движения троллейбусов. Движение транспорта будет ограничено до полуночи 23 июня по улице Некрасовской - в районе дома № 43 на участке протяженностью 30 метров. Как пояснили в горадминистрации, в этом районе сотрудники «ПТС» 
21 июня 2019, 09:38
В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли

В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли

В мае цены на вторичное жилье в Самарской области выросли в среднем на 0,71 % или 337 рублей за квадратный метр. Специалисты СОФЖИ проанализировали более 16,5 тыс. предложений о продаже, опубликованные в открытом доступе. Чаще всего ищут покупателей для квартир 
19 июня 2019, 10:16
В Самаре установят валидаторы в трамваях № 5

В Самаре установят валидаторы в трамваях № 5

В сентябре в трамваях № 5 в столице 63-го региона хотят установить валидаторы. То есть пассажиры будут заходить в вагон, прикладывать карты к устройствам, а затем оно выдаст им билет.

- На билете планируется печать QR-кода, посредством которого можно увидеть 
19 июня 2019, 09:55
Бензин в России может подорожать на 10 %

Бензин в России может подорожать на 10 %

Цены на бензин на независимых сетях АЗС в ближайший месяц могут резко пойти вверх — с таким заявлением выступил «Независимый топливный союз» России. В организации предупреждают о росте как минимум на 10 %. Причина в удорожании топлива на биржах, в 
23 мая 2019, 07:40
В стране могут установить минимальную цену на пиво

В стране могут установить минимальную цену на пиво

Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво, заявили в Минфине России. Ведомство уже с февраля прорабатывает этот вопрос. На сегодня участники рынка до сих пор спорят о целесообразности меры: небольшие игроки выступают за «минималку», крупные - категорически против. Министерству 

21 мая 2019, 12:55
Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным

Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным

Самарская область вошла в ТОП-6 регионов - лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. В 2019 году особое внимание уделят инфраструктурным проектам. В частности, 
17 мая 2019, 11:59
Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами

Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами

В депо «Трамвайно-троллейбусного управления» Самары завершается монтаж оборудования для запуска в пилотном режиме бескондукторной системы оплаты проезда. Турникеты уже установлены, в салонах троллейбусов размещают валидаторы. Работать они начнут с 6 апреля на всех 15 троллейбусах маршрута №6. Напомним, что они 
3 апреля 2019, 10:38
Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку

Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку

Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах 
14 марта 2019, 12:34
В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства. 
 
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного 
7 февраля 2019, 11:06
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