|
Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС …
|
25 июня 2019, 08:21
|
Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына
|
25 июня 2019, 05:31
|
Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья
|
25 июня 2019, 05:01
|
В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов
Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по …
|
25 июня 2019, 04:29
|
В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры
|
25 июня 2019, 04:20
|
В Самаре из-за строительства Фрунзенского моста временно не будет ходить троллейбус № 6
|
24 июня 2019, 10:47
|
Добавили остановок: в Самаре продлят маршрут автобусов № 261
В столице 63-го региона увеличат автобусный маршрут № 261, транспорт будет делать несколько дополнительных остановок. Глава Самары Елена Лапушкина внесла соответствующие изменения в реестр муниципальных перевозок. Напомним, что маршрутки курсируют от остановки «Завод «Экран» до 6-го причала. В скором времени …
|
24 июня 2019, 08:56
|
В России резко подорожали авиабилеты
|
21 июня 2019, 03:06
|
В Самаре из-за ремонта теплотрассы троллейбусы ходят по-новому
|
21 июня 2019, 09:38
|
В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли
|
19 июня 2019, 10:16
|
В Самаре установят валидаторы в трамваях № 5
|
19 июня 2019, 09:55
|
Бензин в России может подорожать на 10 %
|
23 мая 2019, 07:40
|
В стране могут установить минимальную цену на пиво
Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво, заявили в Минфине России. Ведомство уже с февраля прорабатывает этот вопрос. На сегодня участники рынка до сих пор спорят о целесообразности меры: небольшие игроки выступают за «минималку», крупные - категорически против. Министерству …
|
21 мая 2019, 12:55
|
Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным
Самарская область вошла в ТОП-6 регионов - лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. В 2019 году особое внимание уделят инфраструктурным проектам. В частности, …
|
17 мая 2019, 11:59
|
Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами
В депо «Трамвайно-троллейбусного управления» Самары завершается монтаж оборудования для запуска в пилотном режиме бескондукторной системы оплаты проезда. Турникеты уже установлены, в салонах троллейбусов размещают валидаторы. Работать они начнут с 6 апреля на всех 15 троллейбусах маршрута №6. Напомним, что они …
|
3 апреля 2019, 10:38
|
Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку
Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах …
|
14 марта 2019, 12:34
|
В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16
Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства.
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного …
|
7 февраля 2019, 11:06
Мы Вам перезвоним!