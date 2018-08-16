В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад … В Самарской области почти 2000 дошкольников стоят в очереди в детский сад. До конца этого года за счет строительства и реконструкции, покупки и капремонта 10 детских дошкольных учреждений должны появиться 2200 мест, 25 % из которых - для воспитанников раннего