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«Арсенал дома»: более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары

«Арсенал дома»: более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары

Сотрудники УФСБ Самарской области изъяли у жителя областной столицы целый арсенал оружия и боеприпасов. Склад нашли дома у 54-летнего мужчины. Он хранил в своем жилище пулемет «Максим», пистолет-пулемет УЗИ, пистолет-пулемет ППС, винтовки «Маузер», мелкокалиберные револьверы иностранного производства, нарезные и гладкоствольные 
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Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно

Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно

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Надзорное ведомство 
16 августа 2018, 09:18
Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского 
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В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 дошкольников стоят в очереди в детский сад. До конца этого года за счет строительства и реконструкции, покупки и капремонта 10 детских дошкольных учреждений должны появиться 2200 мест, 25 % из которых - для воспитанников раннего 
16 августа 2018, 05:18
Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

За 6 месяцев 2018 года в России было реализовано немногим более 70 тыс. новых легковых автомобилей премиум-марок, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». На их покупку жители нашей страны потратили 281 млрд рублей – на 7 % больше, чем в первом полугодии 
16 августа 2018, 09:43
Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с 

8 августа 2018, 09:20
Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году

Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
3 августа 2018, 02:40
С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»

С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»

Один из старейших российских туроператоров «Натали Турс», на протяжении четверти века отправлявший российских граждан за рубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего чартерными 

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В блогах: в доме-новостройке в Тольятти полгода нет горячей воды

В блогах: в доме-новостройке в Тольятти полгода нет горячей воды

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали про дом-новостройку по улице Свердлова, 9, в котором уже полгода нет горячей воды. Дело в том, что этот дом никак не могут зарегистрировать в регпалате. Застройщик заигрался в "мутные схемы" при активном 
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Жителям девятиэтажки на улице 22-го Партсъезда в Самаре могут выплатить десятки миллионов рублей компенсации

Жителям девятиэтажки на улице 22-го Партсъезда в Самаре могут выплатить десятки миллионов рублей компенсации

Часть дома №46 оказалась в тени новостройки, в связи с чем рыночная стоимость квартир, окна которых "смотрят" на объект, упала в среднем на 800 тысяч рублей. Новый офисный центр возводится в 20 метрах от жилой многоэтажки. Стройка началась в октябре 
31 марта 2015, 06:47
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