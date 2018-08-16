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«Арсенал дома»: более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары
Сотрудники УФСБ Самарской области изъяли у жителя областной столицы целый арсенал оружия и боеприпасов. Склад нашли дома у 54-летнего мужчины. Он хранил в своем жилище пулемет «Максим», пистолет-пулемет УЗИ, пистолет-пулемет ППС, винтовки «Маузер», мелкокалиберные револьверы иностранного производства, нарезные и гладкоствольные …
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16 августа 2018, 09:28
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Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно
Сотрудники прокуратуры областной столицы во время мониторинга прессы узнали об установке конструкции «Пирамида должника» на территории, прилегающей к земельному участку должников. Напомним, что ООО «Самарские коммунальные системы» ставят железобетонные «арт-объекты» около домов неплательщиков за воду и канализацию.
Надзорное ведомство …
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16 августа 2018, 09:18
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Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев
В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского …
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16 августа 2018, 09:00
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В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад
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16 августа 2018, 05:18
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Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России
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16 августа 2018, 09:43
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Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис
Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с …
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8 августа 2018, 09:20
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Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
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3 августа 2018, 02:40
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С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»
Один из старейших российских туроператоров «Натали Турс», на протяжении четверти века отправлявший российских граждан за рубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего чартерными …
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5 июля 2018, 05:55
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В блогах: в доме-новостройке в Тольятти полгода нет горячей воды
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали про дом-новостройку по улице Свердлова, 9, в котором уже полгода нет горячей воды. Дело в том, что этот дом никак не могут зарегистрировать в регпалате. Застройщик заигрался в "мутные схемы" при активном …
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5 августа 2015, 05:18
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Жителям девятиэтажки на улице 22-го Партсъезда в Самаре могут выплатить десятки миллионов рублей компенсации
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31 марта 2015, 06:47