Новые вице-губернаторы и как выглядит в итоге правительство Формирование состава регионального кабинета министров вышло на финишную прямую. В этот вторник были названы фамилии трех вице-губернаторов, причем не обошлось без сюрпризов. При этом с приставкой врио все еще работают три министра. … Самарская губернская дума утвердила в должности первого вице-губернатора и