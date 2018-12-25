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Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
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25 декабря 2018, 10:07
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Новые вице-губернаторы и как выглядит в итоге правительство
Формирование состава регионального кабинета министров вышло на финишную прямую. В этот вторник были названы фамилии трех вице-губернаторов, причем не обошлось без сюрпризов. При этом с приставкой врио все еще работают три министра.
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25 декабря 2018, 09:53
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В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная
Блогер perevozchic пожаловался, что Самара в эти дни совсем не новогодняя и не нарядная: "Город украсили, но не там, где надо. Например, Московское шоссе. Но ведь по нему из людей никто и никогда не гуляет. Одни транзитные пассажиры и …
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25 декабря 2018, 06:07
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В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом
В паблике «Тольятти» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, как в Автограде провели городскую ёлку для школьников. "Мероприятие было организовано для детей, у которых за прошедший год набралось достаточное количество призовых мест не городского, а областного и всероссийского масштаба, заверили учителя одной …
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25 декабря 2018, 05:56
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В Самарском театре оперы и балета сегодня чествовали лауреатов областной общественной акции "Народное признание"
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13 января 2017, 04:40
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В Самарской области стартует ежегодная общественная акция "Народное признание"
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4 августа 2015, 05:08
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Самарцы получили "Народное признание"
Герои нашего времени. Несколько часов назад стали известны лауреаты шестой областной акции «Народное признание». 18 наград за особые заслуги перед обществом и достижения в профессиональной сфере вручили сегодня гражданам, предприятиям и организациям Самарской области.
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27 декабря 2013, 07:33