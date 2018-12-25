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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

В Самарской области зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. По данным Самарастата, за неделю, с 17 по 24 декабря, они подорожали почти на 4,5 процента, на предыдущей семидневке - на 5,5, а в первую неделю декабря - сразу на 
25 декабря 2018, 10:07
Новые вице-губернаторы и как выглядит в итоге правительство

Новые вице-губернаторы и как выглядит в итоге правительство

Формирование состава регионального кабинета министров вышло на финишную прямую. В этот вторник были названы фамилии трех вице-губернаторов, причем не обошлось без сюрпризов. При этом с приставкой врио все еще работают три министра.
 
Самарская губернская дума утвердила в должности первого вице-губернатора и 
25 декабря 2018, 09:53
В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная

В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная

Блогер perevozchic пожаловался, что Самара в эти дни совсем не новогодняя и не нарядная: "Город украсили, но не там, где надо. Например, Московское шоссе. Но ведь по нему из людей никто и никогда не гуляет. Одни транзитные пассажиры и 
25 декабря 2018, 06:07
В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом

В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом

В паблике «Тольятти» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, как в Автограде провели городскую ёлку для школьников. "Мероприятие было организовано для детей, у которых за прошедший год набралось достаточное количество призовых мест не городского, а областного и всероссийского масштаба, заверили учителя одной 
25 декабря 2018, 05:56
В Самарском театре оперы и балета сегодня чествовали лауреатов областной общественной акции

В Самарском театре оперы и балета сегодня чествовали лауреатов областной общественной акции "Народное признание"

Это мероприятие проводится 9-й год подряд, и каждый раз жители региона открытым голосованием выбирают самых заслуженных людей. В этот раз из 336 кандидатов отобрали 70. Сейчас акция представлена в 7 номинациях: «Единство и успех», «Надежда и опора», «Признание и уважение», 

13 января 2017, 04:40
В Самарской области стартует ежегодная общественная акция

В Самарской области стартует ежегодная общественная акция "Народное признание"

Лауреаты конкурса "Народное признание" получат по 50 тысяч рублей, номинанты - по 30 тысяч. Участниками могут стать люди и организации, которые внесли вклад в развитие губернии. Так, школьники, достигшие успехов в науке, творчестве или спорте, смогут побороться за победу в категории 
4 августа 2015, 05:08
Самарцы получили

Самарцы получили "Народное признание"

Герои нашего времени. Несколько часов назад стали известны лауреаты шестой областной акции «Народное признание». 18 наград за особые заслуги перед обществом и достижения в профессиональной сфере вручили сегодня гражданам, предприятиям и организациям Самарской области.
Это педагоги, военные, медики, спортсмены - 

27 декабря 2013, 07:33
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