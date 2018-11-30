|
Самарские чиновники утвердили регламент предоставления участков на кладбищах
Мэрия Самары утвердила регламент предоставления земельных участков для погребения. С заявлением о получении такой муниципальной услуги могут обратиться родственники умершего или его представители. Заявления принимаются в департаменте потребрынка Самары или в МКУ "Ритуал", можно также обратиться через Госуслуги. Напомним, на …
|
30 ноября 2018, 11:49
|
Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам
Необычная история произошла недавно в областной столице. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство в отношении мужчины, отца семилетнего ребенка, который находится на попечении государства. По решению суда его родитель должен был перечислять ребенку ¼ часть зарплаты, …
|
30 ноября 2018, 11:36
|
В Самарской области поймали двух нефтеврезчиков
В Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Речь идет о попытке похищения нефти. Во вторник, 27 ноября, сотрудники нефтедобывающей компании в Сызранском районе нашли несанкционированную врезку. После этого было заведено уголовное дело, и вскоре полицейские задержали двух подозреваемых …
|
30 ноября 2018, 11:13
|
Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»
В ближайшее время часть самарского торгового центра «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров будет выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующая запись появилась на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как уже сообщала «Терра», в …
|
30 ноября 2018, 10:43
|
Академию Наяновой лишили аккредитации
Рособрнадзор лишил Самарскую государственную областную академию (СГОАН) аккредитации. Об этом стало известно после публикации соответствующей информации на сайте вуза. Теперь известная в народе «Наяновка» станет частью опорного вуза — СамГТУ. Сейчас сотрудники академии решают вопросы финансирования и концепции нового формата СГОАН.
Несмотря на перемены, факультет основного образования …
|
29 ноября 2018, 06:31
|
В Самаре прошел Финальный этап конкурса «ТЭФИ Регион 2018»
В Самаре прошел Финальный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион 2018». Губернская столица принимала его впервые. Конкурс, организованный фондом «Академии российского телевидения», на этот раз собрал более 150 участников. Из 550 заявок было отобрано 20 лучших. В номинации «Ежедневная информационная …
|
27 ноября 2018, 11:45
|
На пост ректора Самарского университета претендуют три человека
Ректор Самарского национального исследовательского университета имени Королева Евгений Шахматов намерен покинуть свой пост. Как информирует пресс-служба вуза, академик сообщил коллективу о том, что после завершения срока действия своих полномочий в январе 2019 года собирается продолжить работу в качестве научного руководителя.
|
27 ноября 2018, 09:09
|
«ТЕРРА» запустила новогодний конкурс детского рисунка
|
24 ноября 2018, 12:39
|
В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»
|
22 ноября 2018, 12:26
|
Самарец создал "Часы для президента"
Мастер из Самары Антон Яицкий победил в конкурсе часового дизайна "Часы для президента". На циферблат самарец нанес портреты 7 лидеров России, при которых страна процветала, прирастала территориями и населением, совершила стратегический прорыв. Изображения князя Владимира, Ивана Третьего, Ивана Четвертого …
|
20 ноября 2018, 08:33
|
9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы
|
8 ноября 2018, 02:17
|
Новым ректором СамГУПС стал Иван Андрончев
В среду, 7 ноября, путем тайного голосования был выбран новый ректор для Самарского государственного университета путей сообщения. Должность занял профессор кафедры «Электрический транспорт» Иван Андрончев. Напомним, что он исполнял обязанности ректора образовательного учреждения до ноября 2013 года.
За него …
|
8 ноября 2018, 09:53