На перекрестке Московского шоссе и улицы Киевской вместо предписаний и штрафов самарских автолюбителей ждали подарки от "Русского радио в Самаре", городской госавтоинспекции и загадки с поздравлениями от Деда Мороза со Снегурочкой. В преддверии Нового года подарочные сертификаты салонов красоты и ресторанов от "Русского Радио в Самаре" и сувениры от госавтоинспекции получают не только автолюбители, но и пешеходы.
Сегодня же подвели итоги совместной акции ГИБДД и самой популярной радиостанции страны. Она проходила с 20 по 28 декабря в прямом эфире на частоте 100,3 Fm. Сертификат на посещение ресторана восточной кухни и подарки с символикой госавтоинспекции стали главным призом за победу в викторине на знание правил дорожного движения "Красный. Желтый. Зеленый". В итоге подарки получили девять победителей, знатоков правил дорожного движения.
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