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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Сотрудники полиции разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе Самары в понедельник, 26 декабря, примерно в 8 часов 10 минут. 10-летний мальчик переходил улицу Революционную у 28-го дома по Московскому шоссе. Ребенок шел 

27 декабря 2016, 12:03
ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины

ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины

Самарская госавтоинспекция назвала районы, где чаще всего похищают машины. В числе лидеров Промышленный и Кировский – 92 и 63 автокражи соответственно. Всего за 11 месяцев 2016 года в Самаре зарегистрировано 318 краж транспортных средств. Примерно треть украденных машин – иномарки, 

26 декабря 2016, 05:06
В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

Это статистика областного управления ГИБДД за 11 месяцев.
Всего случаев наезда на пешеходов было 1200. Это лишь на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на пешеходном переходе ранено 425 человек, еще 20 погибло.
Чтобы предупредить подобные 

23 декабря 2016, 12:39
Выучи ПДД и выиграй приз!

Выучи ПДД и выиграй приз!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и Госавтоинспекция города Самара запускают новогоднюю акцию - «Красный. Желтый. Зеленый». На популярнейшей в городе радиостанции «Русское Радио» с 20 по 28 декабря пройдет викторина на знание правил дорожного движения.

Ежедневно в 13:50 звони в студию «Русского Радио» по 

16 декабря 2016, 03:20
Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото

Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото

На халяву и уксус сладкий…

В Сызрани розыгрыш призов по акции сети АЗС «О…» спровоцировал грандиозный ажиотаж и значительно затруднил движение на улице Образцовской, пишет портал «Маленькая Сызрань». На автозаправку напротив торгового центра «Мираж» приехало несколько сотен водителей. 
27 ноября 2016, 12:10
В Самаре пройдет акция #САМАРАБЕЗДТП

В Самаре пройдет акция #САМАРАБЕЗДТП

Третье воскресенье ноября - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году для того, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий,  выразить соболезнование их родственникам и обратиться к живым с призывом сохранять свои 

17 ноября 2016, 02:44
«Русскому радио в Самаре» исполнилось 18!

«Русскому радио в Самаре» исполнилось 18!

«Русское радио» в Самаре слушают уже 18 лет. Самые популярные русскоязычные хиты звучат в приемниках самарцев с 1 июля 1998 года. На волне 100,3 FM. Станция сразу вышла в число лидеров FM-вещания и уверенно держится в топе по сей день. 
1 июля 2016, 03:05
Задай вопрос группе «Те100стерон» и выиграй билет на концерт!

Задай вопрос группе «Те100стерон» и выиграй билет на концерт!

Почему «женщину-беду» не водят в кино? Кто и что пытался из нее слепить и почему ничего не получилось?
В субботу, 2 апреля, с 15:00 до 16:00 в «Столе заказов» на «Русском радио» в прямом эфире - участники группы «Те100стерон» братья Андрей 
1 апреля 2016, 12:43
«Русскому радио в Самаре» - 17 лет!

«Русскому радио в Самаре» - 17 лет!

Сегодня свой день рождения празднует одна из популярнейших радиостанций города и всего региона - «Русское радио в Самаре». Впервые оно вышло в эфир на волне 100,3 FM 1 июля 1998 года. «Русское радио» сразу заняло позиции лидера вещания в Самаре 
1 июля 2015, 11:45
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