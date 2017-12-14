В Самарском доме кино прошел премьерный показ документального фильма об известном писателе, журналисте и режиссере Эдуарде Кондратове. 23 июля 2013 года ему исполнилось бы 80 лет.

Эдуарда Кондратова не стало почти три года назад, но друзья и близкие до сих пор …