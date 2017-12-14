В столице нашего региона подвели итоги творческого конкурса имени легендарного журналиста, писателя, сценариста, общественного деятеля и, наконец, почетного гражданина Самары Эдуарда Кондратова. Человека, которому мы обязаны тем, что наш город знают не только во всех уголках России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Он был автором сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре», считался лучшим собкором газеты «Известия», побеждал в многочисленных состязаниях Союза журналистов.
Сейчас конкурс имени Эдуарда Кондратова направлен на повышение престижа творческих профессий, а его главная цель - выявление наиболее талантливых авторов, которые рассказывают о Самаре. В этом году победителям было присвоено сразу 2 премии в области журналистики и литературы. Обладателем первой за серию публикаций о старинных самарских усадьбах, их судьбе, жителях и о современном процессе восстановления исторической среды в городе стала обозреватель отдела «Общество и культура» издания «Самарская газета» Ирина Шабалина. А премию в области литературы получил член трех творческих союзов – журналистов, писателей и кинематографистов - Виталий Добрусин за серию книг об истории и культурной жизни Самары.
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