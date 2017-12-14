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Претендентов на пост главы Самары стало 15

Претендентов на пост главы Самары стало 15

В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера, который продлится вплоть до 18 декабря. В эту среду, 13 декабря, о своем желании возглавить мэрию заявил 41-летний Константин Гусев.

«Гусев Константин Борисович, начальник юридического отдела государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр технической 

13 декабря 2017, 04:33
Новыми претендентами на пост мэра Самары стали слесарь-сборщик и ветеран МВД

Новыми претендентами на пост мэра Самары стали слесарь-сборщик и ветеран МВД

В понедельник, 11 декабря, в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Самары поступили две новые заявки. Теперь их стало двенадцать. На кресло мэра претендуют слесарь-сборщик ракетных двигателей Валентин Сульянов, который трудится на ПАО «Кузнецов», и ветеран МВД Виталий 

11 декабря 2017, 03:17
В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта победил Михаил Архипов

В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта победил Михаил Архипов

В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта Самарской области победил Михаил Архипов. В настоящее время он возглавляет организацию с приставкой врио. На сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ опубликован протокол 
11 декабря 2017, 12:09
Назван третий претендент на пост главы Самары

Назван третий претендент на пост главы Самары

На конкурс по отбору кандидатур на пост главы Самары поступила третья заявка. Эта информация опубликована на сайте Думы г. о. Самара. Новый претендент на должность мэра – Александр Ключников.

«Ключников Александр. Директор ООО «Ксалекс», - указано на сайте гордумы.
30 ноября 2017, 05:59
В Самаре названы первые обладатели премии имени Эдуарда Кондратова

В Самаре названы первые обладатели премии имени Эдуарда Кондратова

8 октября в актовом зале академии культуры и искусств прошла церемония награждения. 
9 октября 2013, 12:05
В Самаре состоялась премьера фильма об Эдуарде Кондратове

В Самаре состоялась премьера фильма об Эдуарде Кондратове

В Самарском доме кино прошел премьерный показ документального фильма об известном писателе, журналисте и режиссере Эдуарде Кондратове. 23 июля 2013 года ему исполнилось бы 80 лет.

Эдуарда Кондратова не стало почти три года назад, но друзья и близкие до сих пор 

24 июля 2013, 10:53
В Самаре почтили память ушедших из жизни журналистов

В Самаре почтили память ушедших из жизни журналистов

Во вторник, 14 мая, в Троице-Сергиевом храме вспоминали ушедших из жизни работников СМИ. День поминовения в Самаре проводится с 1996 года. Тогда в книге памяти, которую ведёт областной Союз журналистов, насчитывалось около ста фамилий, сейчас список длиннее в 4 раза.

14 мая 2013, 05:06
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