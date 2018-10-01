|
Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев
В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.
Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных …
|
1 октября 2018, 02:28
|
В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов
Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. …
|
1 октября 2018, 01:20
|
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным
|
1 октября 2018, 12:08
|
В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу
|
1 октября 2018, 11:42
|
Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет
|
23 января 2017, 03:56
|
Ремонт второго вестибюля станции метро "Кировская" завершат в ноябре
Круглый наземный вестибюль станции метро "Кировская" в Самаре может открыться уже в ноябре. Об этом сообщил глава администрации Самары Олег Фурсов.
|
13 июля 2015, 09:44
|
Строительство метро в Самаре может быть отложено
Строительство метро в Самаре может приостановиться на неопределенный срок. Причина заключается в недостатке финансирования. Миллиарда рублей, выделенного в этом году, не хватит даже на завершение основных работ на недавно открывшейся станции "Алабинская".
По информации "ТЕРРЫ", подрядчик рассматривает вариант перемещения своего подразделения …
|
30 июня 2015, 05:26
|
Тянуть ветку самарского метро до радиоцентра не планируют
|
18 января 2013, 12:08