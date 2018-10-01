2
46
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.

Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных 
1 октября 2018, 02:28
В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. 
1 октября 2018, 01:20
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В выходные, 29 сентября, в Самаре сотрудники 5 роты Полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя. Оказалось, что пьяным за руль сел сотрудник Росгвардии. Известно, что перед тем, как он попался силовикам, автомобилист подрался около киоска на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 
1 октября 2018, 12:08
В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели уголовное дело на мужчину, который угрожал убийством бывшей жене. По словам пострадавшей, 37-летний мужчина пришел домой к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Они снова поссорились, и женщина попыталась уйти к соседке, чтобы не продолжать конфликт, однако, 
1 октября 2018, 11:42
Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет

Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет

В этом году должны завершить работы на отрезке от Первомайской до Полевой. На это из федерального и областного бюджетов выделят в общей сложности 741 миллион рублей. Эти деньги, вероятнее всего, будет осваивать компания "ВолгаТрансСтрой", которую связывают с известным губернским бизнесменом 

23 января 2017, 03:56
Ремонт второго вестибюля станции метро

Ремонт второго вестибюля станции метро "Кировская" завершат в ноябре

Круглый наземный вестибюль станции метро "Кировская" в Самаре может открыться уже в ноябре. Об этом сообщил глава администрации Самары Олег Фурсов.
 
Сейчас пассажиры метро используют только вестибюль в глубине Кировского рынка. Отремонтированный второй павильон, который расположен поблизости ближе к проходной 
13 июля 2015, 09:44
Строительство метро в Самаре может быть отложено

Строительство метро в Самаре может быть отложено

Строительство метро в Самаре может приостановиться на неопределенный срок. Причина заключается в недостатке финансирования. Миллиарда рублей, выделенного в этом году, не хватит даже на завершение основных работ на недавно открывшейся станции "Алабинская".

По информации "ТЕРРЫ", подрядчик рассматривает вариант перемещения своего подразделения 

30 июня 2015, 05:26
Тянуть ветку самарского метро до радиоцентра не планируют

Тянуть ветку самарского метро до радиоцентра не планируют

На матчи мундиаля - на метро. На удлинение ветки самарской подземки к 2018 году рассчитывают многие горожане. Оправдаются ли ожидания?
К 2018 году чиновники обещают открыть три новые станции метрополитена - "Алабинскую", "Самарскую" и "Театральную"Ч Другие варианты пока не обсуждаются. 

18 января 2013, 12:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх