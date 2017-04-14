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Лето близко: когда в Самаре потеплеет до +20
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13 апреля 2017, 06:40
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В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома
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10 апреля 2017, 06:31
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Заметное потепление ожидается в Самаре на этой неделе
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10 апреля 2017, 10:29
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Температура воздуха в Самарской области приблизится к +10 градусам
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4 апреля 2017, 02:55
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Синоптики ожидают резкое похолодание в Самаре
В Самарской области ожидается резкое похолодание, прогнозируют синоптики.
В первой половине недели возможны снегопады и метели при повышенном температурном режиме. Однако затем в связи с притоком холодного воздуха из Арктики осадки прекратятся и придут морозы. Днем во вторник, 24 января, ожидается …
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23 января 2017, 05:02
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Сахара превратилась в пустыню из-за похолодания, утверждают ученые
Ученые из Соединенных Штатов провели серию исследований и выяснили, что гигантский цветущий оазис превратился в пустыню Сахара из-за резкого снижения температуры. Об этом рассказывают зарубежные информагентства.
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25 ноября 2016, 09:58
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В Самаре похолодает и пойдет снег
До понедельника у метеочувствительных самарцев может быть плохое самочувствие: из-за скачка атмосферного давления – до 785 миллиметров ртутного столба, сообщили синоптики. Причина - обширный скандинавский антициклон, который накрыл Самарскую область.
Рекордные показатели зафиксировали на восьми региональных метеостанциях. Впрочем, по словам специалистов, …
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28 октября 2016, 10:54
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Зима близко: Самару ожидает ночное похолодание до минус 10
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23 октября 2016, 08:52
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В Самарской области ожидается аномальная жара до +35
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12 августа 2016, 11:55
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В Сызрани ливень затопил дороги, частные и многоквартирные дома, есть фото и видео
Вчера, 23 июля, в результате сильного ливня в Сызрани затопило дороги, частный сектор и многоквартирные дома, передает портал ktv-ray.ru.
В частности, затопило подъезд двухэтажного жилого дома по адресу Пожарского, 19. Чтобы откачать с помощью мотопомпы воду из подъезда …
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24 июля 2016, 08:10
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Топ-новости: дождь на Титане, пожар на Карла Маркса, мошенничество с цифровым ТВ
"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 3 ноября.
NASA опубликовало снимки облачной и дождливой погоды на Титане
Продолжается изучение спутника посредством зонда «Кассини». Подробности – здесь.
В Самаре с пожара на проспекте Карла …
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3 ноября 2015, 10:20
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В Самаре ожидается жара до +33 градусов с грозами
Сегодня, 7 сентября, по прогнозу синоптиков, температура воздуха на территории Самарской области может повыситься до +33 градусов по Цельсию. Приволжское УГМС сообщает, что сегодня в регионе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-18м/с.
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7 сентября 2015, 10:29