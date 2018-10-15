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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

В понедельник рано утром, 15 октября, на пересечении улиц Революционной и Маломосковской в областной столице столкнулись три автомобиля - Lada Priora, Lada Granta и Subaru. Две машины получили механические повреждения — по предварительным данным, один из автомобилей врезался в другой, 
15 октября 2018, 02:08
Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий

Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий

Стало известно, что бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному уголовному делу. Общий ущерб по делу оценивается в 339 млн рублей. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому 
15 октября 2018, 01:37
Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей

Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей

Появилась видеозапись задержания защитника «Крыльев Советов», 23-летнего Георгия Тигиева. Его поймали во время поездки в нетрезвом виде. На видео запечатлена сцена, когда футболист не хотел отдавать свой внедорожник на время прохождения медицинского освидетельствования. 
 
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15 октября 2018, 12:48
В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В ночь на понедельник, 15 октября, тушили пожар в одной из квартир на Монгоре в Сызрани. О возгорании стало известно в 3:22, на место событий выехали три спецавтомобиля и 11 сотрудников оперативного ведомства. Оказалось, в одной из квартир дома № 
15 октября 2018, 12:09
В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили

В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили

К полицейским обратилась 35-летняя жительница областной столицы. Она рассказала, что знакомый мужа похитил у нее 42 тысячи рублей. Оказалось, что в день «икс» благоверный женщины распивал спиртное в компании своего приятеля. Когда у них закончились деньги, то они пришли домой 
15 октября 2018, 11:25
В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта 
10 октября 2018, 05:06
В Самаре отопление дали в 95,6% домов

В Самаре отопление дали в 95,6% домов

По данным на вторник, 9 октября, к отоплению в Самаре подключены 9811 домов, то есть 95,6% от общего количества зданий. Также тепло появилось в 99,4% детских садов, школ, учреждениях спорта и дополнительного образования. Началось теплоснабжение почти 98% объектов культуры. Как 
9 октября 2018, 05:44
В блогах: авария на Алма-Атинской закончилась открытием фонтана у

В блогах: авария на Алма-Атинской закончилась открытием фонтана у "Самара-Лады"

Самарчанка Мария Тимофеева поведала в "Фейсбуке", что два месяца непрерывного труда на улице Алма-Атинской из-за аварии ознаменовались открытием фонтана на территории "Самара-Лады".

"Монументальное сооружение соседствует с зеленой зоной и созданной руками наших земляков имитацией кипрских гор Троодос. Теперь 
9 октября 2018, 11:13
В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий

В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий

По информации на понедельник, 8 октября, в Самаре к отоплению подключены 92,6% всех зданий. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Андрея Семенова, батареи еще не стали теплыми в 759 жилых домах и 11 социальных учреждениях. Одно из 
8 октября 2018, 02:13
В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В пятницу, 5 октября, в Самаре произошла коммунальная авария. Напротив дома № 78А по улице Ново-Вокзальной забил фонтан горячей воды. Все произошло примерно в 13:00. Местные жители сразу же бросились звонить в экстренные службы для того, чтобы специалисты разобрались с 
5 октября 2018, 03:18
В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов

В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов

Около 2000 офисных и торгово-развлекательных центров, отелей, предприятий сферы услуг и ритейла остаются без отопления. Они накопили значительные долги перед энергетиками, общая сумма на 1 октября составила 155 млн рублей с лишним. Львиную долю задолженности юридические лица не могут погасить 
5 октября 2018, 01:32
В Самаре дали отопление в 85% школ, больниц и детских садов

В Самаре дали отопление в 85% школ, больниц и детских садов

В областной столице продолжается подлючение жилых домов и других зданий к отоплению. По данным горадминистрации, работы ведутся круглые сутки. На 10:00 четверга, 4 октября, батареи нагрелись уже в 5334 многоквартирных домах, а вечером тепло пришло в 6264 дома (то есть 
5 октября 2018, 10:06
К чему приведет введение социальных норм на электричество?

К чему приведет введение социальных норм на электричество?

Уже летом следующего года в России может быть введена новая система оплаты электроэнергии для населения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По более дорогим тарифам счета начнут выставлять тем, у кого потребление превышает определенную норму.

К вопросу дифференцированных тарифов для населения, 

3 октября 2018, 08:40
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