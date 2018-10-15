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Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто
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15 октября 2018, 02:08
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Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий
Стало известно, что бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному уголовному делу. Общий ущерб по делу оценивается в 339 млн рублей. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому …
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15 октября 2018, 01:37
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Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей
Появилась видеозапись задержания защитника «Крыльев Советов», 23-летнего Георгия Тигиева. Его поймали во время поездки в нетрезвом виде. На видео запечатлена сцена, когда футболист не хотел отдавать свой внедорожник на время прохождения медицинского освидетельствования.
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15 октября 2018, 12:48
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В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины
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15 октября 2018, 12:09
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В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили
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15 октября 2018, 11:25
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В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе
В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта …
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10 октября 2018, 05:06
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В Самаре отопление дали в 95,6% домов
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9 октября 2018, 05:44
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В блогах: авария на Алма-Атинской закончилась открытием фонтана у "Самара-Лады"
Самарчанка Мария Тимофеева поведала в "Фейсбуке", что два месяца непрерывного труда на улице Алма-Атинской из-за аварии ознаменовались открытием фонтана на территории "Самара-Лады".
"Монументальное сооружение соседствует с зеленой зоной и созданной руками наших земляков имитацией кипрских гор Троодос. Теперь …
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9 октября 2018, 11:13
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В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий
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8 октября 2018, 02:13
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В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной
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5 октября 2018, 03:18
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В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов
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5 октября 2018, 01:32
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В Самаре дали отопление в 85% школ, больниц и детских садов
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5 октября 2018, 10:06
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К чему приведет введение социальных норм на электричество?
Уже летом следующего года в России может быть введена новая система оплаты электроэнергии для населения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По более дорогим тарифам счета начнут выставлять тем, у кого потребление превышает определенную норму.
К вопросу дифференцированных тарифов для населения, …
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3 октября 2018, 08:40