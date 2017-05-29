Речь о территории только Железнодорожного и Советского районов. Согласно информации с сайта госзакупок, победителю аукциона заплатят за скашивание травы вручную с обочин дорог на площади в 20 тыс. м². Кроме того, в контракте прописан уход за газонами на территории в 209 га и вывоз более 2 тысяч тонн мусора.
Заявки принимаются до 20 июня 2017 года. Итоги подведут 27-го. Контракт рассчитан до 31 ноября 2017 года.
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