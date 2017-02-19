35-летний житель Самары захотел продать свой автомобиль и оказался жертвой разбойного нападения, передает ГУ МВД по Самарской области. На его объявление, опубликованном в одном из интернет-порталов, откликнулся молодой человек. Продавец и покупатель договорились встретиться на улице Коммунистической, возле одного из домов.
Потенциальный покупатель внимательно стал осматривать автомобиль и указал продавцу на следы перекрашивания. Затем поинтересовался, не угнана ли машина. Продавец наклонился, чтобы посмотреть, о чем идет речь, и тогда парень схватился за молоток и стал избивать владельца авто, требуя у него ключи.
Неизвестно, чем бы закончилась история, однако мужчина сумел подняться, и тогда налетчик убежал.
Вскоре полиция задержала подозреваемого, им оказался 22 летний самарец. Возбуждено уголовное дело.
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