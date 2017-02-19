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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

На днях в дежурную часть полиции Жигулевска поступило заявление о нападении от 31-летнего местного жителя. По словам обратившегося, его избил 49-летний сосед, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Участковые прибыли по указанному адресу. Вскоре выяснилось, что между мужчинами случился 

10 декабря 2016, 04:09
Следственный комитет проверит данные об избиении 8-летнего ребенка педагогом в Тольятти

Следственный комитет проверит данные об избиении 8-летнего ребенка педагогом в Тольятти

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Речь идет об обращении родителей второклассника одной из школ Автограда. Якобы 29 сентября ребенок не сумел дать ответ на вопрос классного руководителя. Учительница разозлилась, схватила 8-летнего мальчика за голову и ударила о парту. В 

28 октября 2016, 08:52
В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину

В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину

На видеохостинге YouTube активно обсуждают видеоролик, снятый в одном из самарских торговых центров. Автору видео удалось зафиксировать момент, когда продавец голыми руками берет куриные грудки, не надев полиэтиленовых перчаток. Затем женщина приседает и выполняет некие манипуляции под витриной. По словам 
16 октября 2016, 05:10
В самарской коммуналке молодая женщина избила пожилого соседа

В самарской коммуналке молодая женщина избила пожилого соседа

В Промышленном районе Самары расследуют нападение на пожилого мужчину. Подозреваемая – молодая женщина. Инцидент произошел в коммунальной квартире, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, между двумя жителями коммуналки в доме на проспекте Кирова произошел конфликт. В 

13 октября 2016, 02:08
В Самарской области глава поселения избил депутата

В Самарской области глава поселения избил депутата

Следственный комитет начал проверку по факту избиения депутата Камышлинского района Ильдара Шарафутдинова. По предварительным данным, накануне в сельской администрации руку на народного избранника поднял глава поселения Ермаково Расих Габидуллин. Причем, произошло это якобы во время собрания представителей населенного пункта. Что 

5 августа 2016, 05:48
Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

21 июля в колл-центр одного из операторов связи поступило сообщение о якобы заминировании администрации президента России. 
22 июля 2016, 01:50
На российском рынке труда в декабре сохраняется спрос на продавцов

На российском рынке труда в декабре сохраняется спрос на продавцов

Как стало известно телекомпании "ТЕРРА", из трехсот тысяч вакансий самые щедрые в сфере «Продажи», «Начало карьеры» и «ИТ, телеком». Почти десятая часть предложений относится к области финансов и маркетинга. Чуть менее востребован работодателями рабочий персонал. В большинстве случаев сотрудники требуются 

10 декабря 2014, 02:18
В Самаре мужчина ударил знакомого молотком по голове

В Самаре мужчина ударил знакомого молотком по голове

9 мая житель одного из домов на ул. Стара-Загоры был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Как выяснилось в ходе следствия, травмы 48-летнему мужчине нанес его знакомый во время ссоры, которая произошла при совместном распитии алкоголя. 

12 мая 2014, 11:21
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