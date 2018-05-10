В Самаре полицейские разыскали мать ребенка, найденного на улице в Куйбышевском районе города. Во вторник, 8 мая, инспектору по делам несовершеннолетних позвонил директор местной школы. Женщина рассказала, что родители школьников привели незнакомого малыша – он гулял около учебного заведения один, без сопровождения взрослых. Ребенок сам привел инспектора к своему дому, но дверь в квартиру никто не открыл. Соседи рассказали, что видели, как мальчик и его мама уходили из дома. Предположительно, женщина могла пойти в гости к своей родственнице, проживающей на территории Куйбышевского района.
«Располагая сведениями, что мама малыша и ее родственница злоупотребляют спиртными напитками, инспектор по делам несовершеннолетних решила посетить одну из подучетных семей. В итоге чутье не обмануло стража правопорядка. Именно по данному адресу и была найдена мама потерявшегося ребенка. Она пояснила, что отпустила сына погулять и о том, куда он пошел, ничего не знала», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники полиции провели с женщиной профилактическую беседу и составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Решается вопрос о постановке 33-летней женщины на профилактический учет.
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