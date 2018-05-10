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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

В Самаре полицейские раскрыли кражу автомобиля. Похищенную иномарку за 2,5 миллиона рублей нашли в одном из дворов Самары. Задержан подозреваемый в хищении – 25-летний житель Самары. По версии силовиков, он украл 
4 апреля 2018, 07:16
В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В Самарской области 28 
28 марта 2018, 05:18
Прохожий спас продавщицу от вооруженного грабителя в Сызрани

Прохожий спас продавщицу от вооруженного грабителя в Сызрани

Около восьми часов вечера в магазин зашел неизвестный мужчина, и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал отдать ему деньги. Продавщица набросилась на визитера  и стянула с него куртку.

В Сызрани прохожий помог полицейским предотвратить преступление и задержать вооруженного грабителя. 
23 марта 2018, 08:15
1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были 

23 марта 2018, 02:03
В полиции Самары рассказали о матери погибшего новорожденного малыша

В полиции Самары рассказали о матери погибшего новорожденного малыша

Появились подробности о матери младенца, найденного на улице Ставропольской 11 января и умершего в больнице. Это жительница Самары 1986 года рождения. Её искали на протяжении двух недель. Было опрошено более сотни человек – возможных свидетелей произошедшего, отсмотрены записи с камер 
26 января 2018, 04:52
В Самаре СК ищет мать найденного на улице малыша, умершего в больнице

В Самаре СК ищет мать найденного на улице малыша, умершего в больнице

В Самаре представители СК России и правоохранительных органов ищут мать новорожденного малыша, который был найден на улице Ставропольской в черном целлофановом пакете 11 января. Мальчик умер в больнице. Назначено судебно-медицинское исследование, силовики изучат видео с камер наблюдения. Вопрос о возбуждении 
12 января 2018, 10:32
В Самаре мать поссорилась с сыном и зарезала его

В Самаре мать поссорилась с сыном и зарезала его

В Самаре полицейские раскрыли убийство 36-летнего мужчины. В совершении преступления подозревают его мать. По версии силовиков, между родственниками произошла ссора, и мать зарезала своего собственного сына прямо в квартире, где они совместно проживали.

«Подозреваемую в совершении преступления сотрудники полиции задержали в 

9 января 2018, 11:24
В Самарской области дочь сядет за убийство матери

В Самарской области дочь сядет за убийство матери

В Самарской области вынесен приговор по делу об убийстве жительницы Ставропольского района. Преступление было совершено 25 сентября 2017 года в селе Ташелка. Виновной признана дочь погибшей. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, ей назначено 

9 января 2018, 09:43
В Самаре из приюта сбежала 17-летняя мать со своим грудным сыном

В Самаре из приюта сбежала 17-летняя мать со своим грудным сыном

Сотрудники самарского реабилитационного центра сообщили в полицию об исчезновении несовершеннолетней воспитанницы. Информация об этом была получена правоохранителями вечером в понедельник, 6 октября.

Пропавшая 17-летняя девушка – мать грудного малыша 2014 года рождения. Она ушла из приюта вместе с сыном, рассказали работники 

8 октября 2014, 10:41
В Самаре годовалый малыш попал в больницу с травмой головы

В Самаре годовалый малыш попал в больницу с травмой головы

Самарские правоохранители проводят проверку по факту получения годовалым малышом травмы головы. По предварительной информации, ребенок пострадал при падении в квартире дома на пр. Карла Маркса. Накануне, 6 марта, младенца госпитализировали в одну из больниц Промышленного района с подозрением на перелом 

7 марта 2014, 01:32
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