Сотрудники самарского реабилитационного центра сообщили в полицию об исчезновении несовершеннолетней воспитанницы. Информация об этом была получена правоохранителями вечером в понедельник, 6 октября.

Пропавшая 17-летняя девушка – мать грудного малыша 2014 года рождения. Она ушла из приюта вместе с сыном, рассказали работники …