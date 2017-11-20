В Самаре к 2018 году полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 по адресу ул. Молодежная, 4. Жители Промышленного района рассказали главе региона, что медучреждение работает только наполовину. Таких мощностей не хватает на обслуживание населения. Также родители просят обеспечить санчасть аппаратами УЗИ и эхокардиографами.
Врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов рассказал, что в декабре 2016 года из-за смещения земляных пород в здании образовалась трещина, после чего два этажа здания закрыли.
Для ремонта и полного восстановления поликлиники необходимо 39,4 млн рублей. Врио губернатора Дмитрий Азаров подчеркнул, что решение о выделении бюджетных средств будет принято немедленно. Кроме того, медучреждение включили в план по оснащению ультразвуковым оборудованием, получить которое планируют в будущем году.
Напомним, скандал с возникновением трещин в здании поликлиники разгорелся в 2016 году. В результате, ее закрыли на ремонт, а детское отделение перевели во взрослое медучреждение на улице Тополей. Открыли диспансер только в октябре 2017 года.
|
В России предложили организовать пункты сбора просроченных лекарств
Идею создать особые точки сбора просроченных лекарств озвучил сенатор Сергей Калашников. Речь об этом ведется в послании руководству Минздрава с пожеланием определиться, куда именно следует нести подобные медикаменты.
|
20 ноября 2017, 11:20
|
Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю
|
19 ноября 2017, 09:11
|
В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»
|
16 ноября 2017, 10:29
|
В Санкт-Петербурге будут развивать медицинский туризм
Руководство Северной столицы поделилось планами к 2023 году заметно увеличить число туристов, ежегодно посещающих город на Неве. Как отмечается, за этот период Санкт-Петербургу нужно будет сделать все для получения статуса "туристической дестинации мирового уровня". На достижение амбициозных целей собираются направить …
|
14 ноября 2017, 05:15
|
В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей
Муниципальное предприятие «Парки Самары» ищет подрядчика для продолжения ремонта парка 50-летия Октября (парк Металлургов), который начали минувшим летом. Нужно очистить дно озера и отремонтировать парковый водопровод и оборудование фонтана «Царевна-Лебедь». Кроме того, должны обновить систему наружного освещения и ограду памятника …
|
8 ноября 2017, 11:06
|
В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано
Самарское реготделение фонда социального страхования объявило конкурс на капитальный ремонт кровли и фасада известного особняка Альфреда фон Вакано. Это здание является объектом культурного наследия и находится в исторической части города по адресу: улица Шостаковича, дом 3. Сейчас там базируется соцстрах. …
|
2 ноября 2017, 02:50
|
Китайские ученые создают «умный» нанокостюм
С разработкой уникального костюма, созданного учеными из КНР, медики получили возможность удаленно следить за пациентами. Разрабатывают в Китайской академии наук и нанопластыри для безболезненного введения вакцин.
|
1 ноября 2017, 10:55
|
Заболеваемость инсультом в Самаре растет с каждым днем
|
25 октября 2017, 06:17
|
Сколько заплатят за проект ремонта «треснувшей» детской поликлиники в Самаре
На проект ремонта самарской детской поликлиники № 1 потратят более 2,5 миллиона рублей. Напомним, в начале декабря прошлого года по стенам здания, расположенного на улице Молодёжной, пошли трещины. На место тогда выезжала съёмочная группа «ТЕРРЫ».
Современная поликлиника, рассчитанная …
|
31 марта 2017, 02:10