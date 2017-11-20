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Материалы по теме:

В России предложили организовать пункты сбора просроченных лекарств

В России предложили организовать пункты сбора просроченных лекарств

Идею создать особые точки сбора просроченных лекарств озвучил сенатор Сергей Калашников. Речь об этом ведется в послании руководству Минздрава с пожеланием определиться, куда именно следует нести подобные медикаменты.
По словам члена Совфеда, данный вопрос актуален как для различных врачебных структур, 

20 ноября 2017, 11:20
Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

У подрядчиков эпохальной реконструкции Московского шоссе появилась дополнительная работа. Жители Самары обнаружили существенный дефект на участке, где строительные работы завершили совсем недавно – буквально 1-2 месяца тому назад.

На 18 километре Московского шоссе, в районе развязки с Ракитой и 
19 ноября 2017, 09:11
В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»

В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»

На ремонт Струковского сада в Самаре выделят ещё более 56,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Согласно техзаданию, победителю тендера до 1 мая 2018 года предстоит отремонтировать фонтан «Девочка 

16 ноября 2017, 10:29
В Санкт-Петербурге будут развивать медицинский туризм

В Санкт-Петербурге будут развивать медицинский туризм

Руководство Северной столицы поделилось планами к 2023 году заметно увеличить число туристов, ежегодно посещающих город на Неве. Как отмечается, за этот период Санкт-Петербургу нужно будет сделать все для получения статуса "туристической дестинации мирового уровня". На достижение амбициозных целей собираются направить 

14 ноября 2017, 05:15
В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей

В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей

Муниципальное предприятие «Парки Самары» ищет подрядчика для продолжения ремонта парка 50-летия Октября (парк Металлургов), который начали минувшим летом. Нужно очистить дно озера и отремонтировать парковый водопровод и оборудование фонтана «Царевна-Лебедь». Кроме того, должны обновить систему наружного освещения и ограду памятника 

8 ноября 2017, 11:06
В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано

В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано

Самарское реготделение фонда социального страхования объявило конкурс на капитальный ремонт кровли и фасада известного особняка Альфреда фон Вакано. Это здание является объектом культурного наследия и находится в исторической части города по адресу: улица Шостаковича, дом 3. Сейчас там базируется соцстрах. 

2 ноября 2017, 02:50
Китайские ученые создают «умный» нанокостюм

Китайские ученые создают «умный» нанокостюм

С разработкой уникального костюма, созданного учеными из КНР, медики получили возможность удаленно следить за пациентами. Разрабатывают в Китайской академии наук и нанопластыри для безболезненного введения вакцин.
Коллектив специалистов из Поднебесной рассказал журналистам о разработке "умной" одежды. При помощи нового обмундирования 

1 ноября 2017, 10:55
Заболеваемость инсультом в Самаре растет с каждым днем

Заболеваемость инсультом в Самаре растет с каждым днем

Сейчас в Самаре действуют 11 первичных центров для профилактики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ежегодно с инсультом — острым нарушением мозгового кровообращения — туда поступает не менее 12 тысяч пациентов. Из них 77% процентов поступают в первые сутки. 35,4 

25 октября 2017, 06:17
Сколько заплатят за проект ремонта «треснувшей» детской поликлиники в Самаре

Сколько заплатят за проект ремонта «треснувшей» детской поликлиники в Самаре

На проект ремонта самарской детской поликлиники № 1 потратят более 2,5 миллиона рублей. Напомним, в начале декабря прошлого года по стенам здания, расположенного на улице Молодёжной, пошли трещины. На место тогда выезжала съёмочная группа «ТЕРРЫ».

Современная поликлиника, рассчитанная 
31 марта 2017, 02:10
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