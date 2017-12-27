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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области алкоголь будут продавать с 8:00 до 23 часов

В Самарской области алкоголь будут продавать с 8:00 до 23 часов

Во вторник, 26 декабря, депутаты Самарской губернской думы на пленарном заседании приняли поправки в областной закон о продаже спиртного. Согласно им, продажа спиртного в регионе разрешается с 8 часов утра до 23:00. Эти изменения начнут действовать после официального опубликования документа 
26 декабря 2017, 02:31
Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
Всех добровольцев поделили на две группы. Представители 

21 декабря 2017, 09:28
Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в областной бюджет

Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в областной бюджет

В четверг, 14 декабря, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. Депутаты и чиновники перераспределяли деньги, которые не успели освоить в текущем году. Если их вовремя не перенаправить на другие статьи, в будущем можно лишиться софинансирования из федерального бюджета. Внеочередное заседание 

15 декабря 2017, 01:46
Вакантное место депутата в Самарской губдуме занял Сергей Денщиков

Вакантное место депутата в Самарской губдуме занял Сергей Денщиков

В Самарской губернской думе на внеочередном заседании в четверг, 14 декабря, представили нового депутата. Им, взамен ушедшего в областное правительство Виктора Кузнецова, стал Сергей Денщиков из Похвистневского района, председатель правления ЗАО «Северный Ключ», крупнейшего животноводческого комплекса региона. Значок и удостоверение 
14 декабря 2017, 04:53
Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме

Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме

В четверг, 30 ноября, в Самаре депутаты губернской думы на пленарном заседании проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Виктора Кузнецова. Таким образом, также освободилось кресло зампредседателя думского комитета по образованию и 
30 ноября 2017, 12:49
В Самаре 5 самогонщиков спрятали в гараже 14 тонн алкоголя

В Самаре 5 самогонщиков спрятали в гараже 14 тонн алкоголя

Самогонщики спрятали в Самаре 14 тонн алкоголя. Полицейские нашли суррогатное спиртное в гараже. Заведено уголовное дело. Зержаны пятеро подозреваемых: двое из них мигранты, трое – жители Самары.

«По подозрению в причастности к совершению преступления сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое жителей одной 

23 ноября 2017, 05:14
Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя

Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя

Сотрудники ФСБ и полиции провели спецоперацию в одном из гаражных массивов Кировского района Самары. В результате оперативникам удалось задержать членов организованной преступной группы, которая занималась производством и реализацией поддельного спиртного. На улице Товарной за дверями здания, похожего на простой автосервис, 

22 ноября 2017, 07:07
Закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов вступил в силу

Закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов вступил в силу

Сегодня, 1 ноября, в Российской Федерации начинают действовать поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они оговаривают обязанности для обладателей VPN-сервисов, анонимайзеров и операторов поисковых систем по ограничению доступа к запрещенной информации.
Как гласит нововведение, данные 

1 ноября 2017, 09:09
Самарских курильщиков поймали в запретных местах и заставили заплатить

Самарских курильщиков поймали в запретных местах и заставили заплатить

В областном управлении Роспотребнадзора рассказали, сколько самарцев поймали за курение в общественных местах и сколько денег за нарушение с них взыскали. Общая сумма взысканий за нарушение антитабачного закона составила около миллиона рублей. С начала года 40 граждан  оштрафовали на 40 

11 октября 2017, 10:05
В Австрии оштрафовали человека-акулу

В Австрии оштрафовали человека-акулу

В Австрии человека в костюме акулы оштрафовали за нарушение закона, запрещающего ношение одежды, которая закрывает лицо. Об этом случае рассказывает Associated Press.
Мужчина таким образом рекламировал сеть компьютерных магазинов McShark. Стражи порядка несколько раз попросили его снять маску, но гражданин 

10 октября 2017, 03:15
В Самаре хотят разрешить продажу алкоголя в праздничные дни студентов и молодежи

В Самаре хотят разрешить продажу алкоголя в праздничные дни студентов и молодежи

В комитете по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы одобрили поправки о смягчении областного антиалкогольного закона. Планируется, что поправки внесут уже этой осенью. Предполагается снять запрет на продажу спиртного в День студента (25 января), Международный день студентов (17 ноября) 
19 сентября 2017, 01:45
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