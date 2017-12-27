В областном управлении Роспотребнадзора рассказали, сколько самарцев поймали за курение в общественных местах и сколько денег за нарушение с них взыскали. Общая сумма взысканий за нарушение антитабачного закона составила около миллиона рублей. С начала года 40 граждан оштрафовали на 40 …