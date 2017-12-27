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В Самарской области алкоголь будут продавать с 8:00 до 23 часов
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26 декабря 2017, 02:31
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Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин
Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
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21 декабря 2017, 09:28
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Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в областной бюджет
В четверг, 14 декабря, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. Депутаты и чиновники перераспределяли деньги, которые не успели освоить в текущем году. Если их вовремя не перенаправить на другие статьи, в будущем можно лишиться софинансирования из федерального бюджета. Внеочередное заседание …
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15 декабря 2017, 01:46
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Вакантное место депутата в Самарской губдуме занял Сергей Денщиков
В Самарской губернской думе на внеочередном заседании в четверг, 14 декабря, представили нового депутата. Им, взамен ушедшего в областное правительство Виктора Кузнецова, стал Сергей Денщиков из Похвистневского района, председатель правления ЗАО «Северный Ключ», крупнейшего животноводческого комплекса региона. Значок и удостоверение …
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14 декабря 2017, 04:53
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Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме
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30 ноября 2017, 12:49
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В Самаре 5 самогонщиков спрятали в гараже 14 тонн алкоголя
Самогонщики спрятали в Самаре 14 тонн алкоголя. Полицейские нашли суррогатное спиртное в гараже. Заведено уголовное дело. Зержаны пятеро подозреваемых: двое из них мигранты, трое – жители Самары.
«По подозрению в причастности к совершению преступления сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое жителей одной …
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23 ноября 2017, 05:14
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Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя
Сотрудники ФСБ и полиции провели спецоперацию в одном из гаражных массивов Кировского района Самары. В результате оперативникам удалось задержать членов организованной преступной группы, которая занималась производством и реализацией поддельного спиртного. На улице Товарной за дверями здания, похожего на простой автосервис, …
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22 ноября 2017, 07:07
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Закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов вступил в силу
Сегодня, 1 ноября, в Российской Федерации начинают действовать поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они оговаривают обязанности для обладателей VPN-сервисов, анонимайзеров и операторов поисковых систем по ограничению доступа к запрещенной информации.
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1 ноября 2017, 09:09
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Самарских курильщиков поймали в запретных местах и заставили заплатить
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11 октября 2017, 10:05
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В Австрии оштрафовали человека-акулу
В Австрии человека в костюме акулы оштрафовали за нарушение закона, запрещающего ношение одежды, которая закрывает лицо. Об этом случае рассказывает Associated Press.
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10 октября 2017, 03:15
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В Самаре хотят разрешить продажу алкоголя в праздничные дни студентов и молодежи
В комитете по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы одобрили поправки о смягчении областного антиалкогольного закона. Планируется, что поправки внесут уже этой осенью. Предполагается снять запрет на продажу спиртного в День студента (25 января), Международный день студентов (17 ноября) …
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19 сентября 2017, 01:45