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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя

В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя

15 августа глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание. Одним из вопросов стало обсуждение недочетов недавно благоустроенных объектов города. Особое внимание было уделено состоянию четвертой очереди набережной, качество ремонта которой уже не раз становилось объектом критики.

К подрядчику, выполнявшему работы, возник 

16 августа 2018, 10:15
В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

Ко Дню города в Самаре, который отмечается 8 сентября, в областной столице установят скульптурную композицию «Клен» в честь хита «Синей птицы», впервые исполненного в Куйбышеве. 

«Естественно, скульптура изготовлена за счёт спонсорских средств, без копейки бюджета», - написал в своем 
27 июля 2018, 06:01
Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

18 июля в столице губернии начнется фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» . Мероприятие развернется на набережной Волги. Всего в нем ожидается до 1000 участников.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. 

13 июля 2018, 09:42
Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Несколько недель назад в Самаре после реконструкции открыли четвертую очередь набережной. Работы шли почти год. Чиновники отчитались о том, что там уложили новую плитку, построили фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс и многое другое. Однако не всем самарцам обновленная набережная пришлась по вкусу. 

9 июля 2018, 03:33
Генеральный директор телерадиокомпании

Генеральный директор телерадиокомпании "ТЕРРА" Наталья Камбарова стала победителем конкурса "Золотое перо губернии"

Генеральный директор телерадиокомпании "ТЕРРА" Наталья Камбарова стала победителем конкурса "Золотое перо губернии" в номинации "Интернет-СМИ".

Он проводится реготделением Союза журналистов России и 
18 января 2018, 12:27
Ирина Цветкова вновь избрана председателем Самарского отделения Союза журналистов России

Ирина Цветкова вновь избрана председателем Самарского отделения Союза журналистов России

Такое решение единогласно принято делегатами восемнадцатой отчетно-выборной конференции творческого сообщества области. Ирине Владимировне, как и ранее, на протяжении пяти последних лет удавалось сохранять стабильность профессионального сообщества в Самарской области, отстаивать свободу слова в региональных СМИ и оказывать коллегам поддержку на 

30 июня 2016, 05:19
В Самаре открылась фотовыставка «24 вселенные»

В Самаре открылась фотовыставка «24 вселенные»

В Самарской областной библиотеке, в галерее «Новое пространство» открылась выставка «24 вселенные», организованная фотообъединением областного Союза журналистов. На экспозиции, которая продлится до 17 октября, у горожан есть возможность познакомиться с творчеством 24-х самарских мастеров. Каждый из них предоставил по 8 
2 октября 2015, 03:29
В Дагомысе начался журналистский фестиваль

В Дагомысе начался журналистский фестиваль

Сегодня в Дагомысе начался XVIII фестиваль «Вся Россия – 2014». Это одно из главных мероприятий года, проводимых Союзом журналистов России. Фестиваль собрал несколько сот работников СМИ со всех регионов России. Делегацию Самарской области возглавляет секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза 

1 октября 2014, 06:43
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