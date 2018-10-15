18 октября в Самаре состоится закладка аллеи журналисткой солидарности. Мероприятие приурочено к 100-летию регионального Союза журналистов.
25 каштанов будут высажены на четвертой очереди набережной. Это дерево было выбрано не случайно. Как поясняют организаторы, каштан — это символ заботы, мудрости и доблести. Корни деревьев сплетаются, образуя надежную защиту от засухи и урагана. Это символизирует стремление журналистов к защите гласности и демократических принципов.
В высадке аллеи примут участие как представители ведущих СМИ, так и ветераны профессии, а также студенты.
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