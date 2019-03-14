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Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку
Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах …
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14 марта 2019, 12:34
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Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта
Банк России отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений, который является участником системы страхования вкладов. Соответствующий приказ регулятора был подписан 14 марта. По величине активов организация занимала 332 место в банковской системе России.
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14 марта 2019, 12:11
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Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев
Стало известно, что ПАО «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев, до этого занимавший пост заместителя директора, директора по экономике и финансам КБ «Сатурн». Накануне глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов представил его коллективу предприятия. Предшественник господина Соболева Сергей Павлинич пошел на повышение. …
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14 марта 2019, 11:40
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В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах
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14 марта 2019, 11:21
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В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью
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14 марта 2019, 09:23
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В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека
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13 марта 2019, 05:06
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С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош
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13 марта 2019, 11:30
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В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка
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13 марта 2019, 08:45
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Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка
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12 марта 2019, 09:09
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Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки
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12 марта 2019, 10:54
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Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу
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7 марта 2019, 04:17
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Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области
Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал …
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6 марта 2019, 05:05
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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
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6 марта 2019, 11:50
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В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители
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5 марта 2019, 04:53
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Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель
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4 марта 2019, 11:39
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В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской
В понедельник, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Утевской в Куйбышевском районе Самары сбили насмерть девушку. Как рассказали в группе «ДТП 163 Самара» очевидцы, самарчанка переходила проезжую часть по «зебре» неподалеку от остановки общественного транспорта, когда …
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4 марта 2019, 10:20
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В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе
Едва не закончилась трагедией очистка крыши от снега и наледи на одном из домов в Новокуйбышевске. Там чудом не сорвался вниз сотрудник управляющей компании.
Как передает gorodnsk63.ru, инцидент случился вчера, 1 марта, днем на улице Зои Космодемьянской. Рабочий …
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2 марта 2019, 02:45
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Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине
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2 марта 2019, 10:05
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Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области
Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего …
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25 февраля 2019, 07:17
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Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО
В паблике «Подслушано | Самара» опубликована ночная запись с дворовой камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован вандализм подвыпивших, вероятно, жильцов подъезда, которые в снегопад вышли погулять с собакой. Сообщается, что инцидент произошел на улице Фадеева в Промышленном районе Самары.
Возвращаясь …
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13 февраля 2019, 12:14
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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре
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26 июня 2018, 10:25
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Автомобиль Volkswagen Jetta горел ночью в Сызрани
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1 марта 2018, 10:10
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