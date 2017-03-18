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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.

По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с 

16 марта 2017, 05:13
Фотографии ДТП в Ленобласти близ финской границы появились в Интернете

Фотографии ДТП в Ленобласти близ финской границы появились в Интернете

Снимки перевернувшегося в Ленобласти недалеко от финской границы пассажирского автобуса опубликованы в Интернете. На фотографиях видно лежащее на левом боку транспортное средство. По сведениям министерства транспорта и связи Финляндии, власти этой страны собираются провести проверку качества уборки участка трассы, где 

16 марта 2017, 03:18
В Самаре насмерть сбили пешехода

В Самаре насмерть сбили пешехода

Около 12 часов дня на перекрестке улиц Аврора и Аэродромная произошло ДТП. Автоледи наехала на пешехода. Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, по словам очевидцев, мужчина был пьян. На месте работает наша съемочная группа. Подробности смотрите в вечернем 

16 марта 2017, 01:55
В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку

В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку

Во вторник, 14 марта, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На улице Солнечной на 8-летнюю девочку наехал автомобиль Toyota Raw 4. Это случилось примерно в восемь часов утра. Иномаркой управлял 35-летний водитель.

«По предварительной версии полицейских, в 
14 марта 2017, 01:43
Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Сегодня, 17 декабря, в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП с участием внедорожника «Land Cruiser» и «Лада Калина», передает «ПроГород».

По словам очевидцев, водитель джипа двигался на высокой скорости по Промышленности, не справился с управлением, по касательной задел вазовскую 
17 декабря 2016, 06:49
В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото

В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото

В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.

По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился 
17 декабря 2016, 02:56
В Сызрани пьяная безработная парочка угнала «восьмерку»

В Сызрани пьяная безработная парочка угнала «восьмерку»

Вчера, 5 ноября, на автотрассе Сызрань - Октябрьск за нарушение ПДД сотрудники ГАИ остановили ВАЗ-2108. За рулем находился 24-летний, нигде не работающий местный житель, уже побывавший в местах лишения свободы за кражу. На пассажирском сиденье находилась 30-летняя девушка, безработная жительница 

6 ноября 2016, 01:53
Тольяттинец помог задержать пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода

Тольяттинец помог задержать пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода

Сегодня, 23 октября, стали известны подробности ДТП, которые произошли накануне в Автозаводском районе Тольятти и Ставропольском районе Самарской области. Как передает областной главк МВД, вечером в полицию поступило сообщение об аварии на улице Юбилейной.
 
По словам очевидцев, неизвестный водитель 
23 октября 2016, 06:33
В Самаре бомжи перерезали собутыльнику горло «розочкой», есть фото

В Самаре бомжи перерезали собутыльнику горло «розочкой», есть фото

В Самаре в четвертый отдел полиции обратился мужчина. Он сообщил, что в лесополосе возле одного из домов по проспекту Карла Маркса обнаружил труп.

Эксперты установили, что мужчину убили. Полицейским удалось установить его личность. Им оказался нигде не работающий местный 
4 июля 2016, 11:02
Житель Самары получил травму позвоночника из-за выбоины на дороге

Житель Самары получил травму позвоночника из-за выбоины на дороге

46-летний мужчина госпитализирован в больницу, после того как его автомобиль угодил в выбоину на дороге. Полиция сообщает, что ДТП произошло в Самаре в среду, 9 апреля, на пр. Карла Маркса на участке между Ракитовском шоссе и ул. Алма-Атинской. Врачи диагностировали 

11 апреля 2014, 09:52
Новости самарских блогов 26.03.2014

Новости самарских блогов 26.03.2014

Блогер goodboy63 предупреждает, что "на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дачной образовалась настоящая "грязевая ловушка". "В ней застревают как обычные машины, так и громадные фуры. Также здесь невозможно перемещаться и пешеходам. А ведь рядом школа. Детям до нее приходится 

27 марта 2014, 09:23
В Самаре из-за растаявшего снега образовался потоп на пр. Карла Маркса

В Самаре из-за растаявшего снега образовался потоп на пр. Карла Маркса

11 марта на Карла Маркса в областной столице образовался потоп, сообщает  progorodsamara.ru. Так как в городе установилась плюсовая температура, началось активное таяние снега. Из-за этого проезжая часть утонула в воде и автомобилисты были вынуждены передвигаться «вплавь». 
12 марта 2014, 02:16
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