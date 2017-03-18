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В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин
В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.
По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с …
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16 марта 2017, 05:13
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Фотографии ДТП в Ленобласти близ финской границы появились в Интернете
Снимки перевернувшегося в Ленобласти недалеко от финской границы пассажирского автобуса опубликованы в Интернете. На фотографиях видно лежащее на левом боку транспортное средство. По сведениям министерства транспорта и связи Финляндии, власти этой страны собираются провести проверку качества уборки участка трассы, где …
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16 марта 2017, 03:18
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В Самаре насмерть сбили пешехода
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16 марта 2017, 01:55
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В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку
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14 марта 2017, 01:43
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Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото
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17 декабря 2016, 06:49
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В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото
В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.
По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился …
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17 декабря 2016, 02:56
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В Сызрани пьяная безработная парочка угнала «восьмерку»
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6 ноября 2016, 01:53
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Тольяттинец помог задержать пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода
Сегодня, 23 октября, стали известны подробности ДТП, которые произошли накануне в Автозаводском районе Тольятти и Ставропольском районе Самарской области. Как передает областной главк МВД, вечером в полицию поступило сообщение об аварии на улице Юбилейной.
По словам очевидцев, неизвестный водитель …
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23 октября 2016, 06:33
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В Самаре бомжи перерезали собутыльнику горло «розочкой», есть фото
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4 июля 2016, 11:02
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Житель Самары получил травму позвоночника из-за выбоины на дороге
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11 апреля 2014, 09:52
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Новости самарских блогов 26.03.2014
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27 марта 2014, 09:23
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В Самаре из-за растаявшего снега образовался потоп на пр. Карла Маркса
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12 марта 2014, 02:16