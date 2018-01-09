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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Коттеджи под Тольятти затопили канализационные воды

Коттеджи под Тольятти затопили канализационные воды

В пятницу, 15 декабря, под Тольятти произошел потоп. Вода залила коттеджи и приусадебные участки в селе Русская Борковка. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия. По предварительной информации, прорвало канализационную трубу, по словам очевидцев, вода уже в домах.

«Ну, запах не могу 

15 декабря 2017, 11:02
В Самаре из-за аварии на водоводе затопило проспект Кирова

В Самаре из-за аварии на водоводе затопило проспект Кирова

Вечером во вторник, 29 ноября, в Самаре на проспекте Кирова случился потоп. Из-за аварии на водоводе, которая случилась в районе памятника "Ил-2", затопило дорогу. На место аварии выезжали сотрудники коммунальных служб. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия около 
30 ноября 2017, 08:44
Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти

Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти

В Тольятти случился потоп. Утром в среду, 15 ноября, очевидец опубликовал видео с «плавающими» машинами в социальной сети. Под воду ушла дорога на улице Карбышева. Один автомобилист на «Ниве» пытался проехать через «лужу» и застрял. Второму водителю на внедорожнике повезло 

15 ноября 2017, 04:42
Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

В понедельник, 1 августа, после сильного дождя в Самаре случился потоп. Залило дорогу в районе пересечения Самарской и Полевой. В результате улица превратилась в реку. По словам местных жителей, вода начала затапливать подвалы зданий. Отметим, по прогнозу синоптиков, дождливая погода 
1 августа 2017, 01:27
В Самаре из-за утечки без воды остался частный сектор в Октябрьском районе

В Самаре из-за утечки без воды остался частный сектор в Октябрьском районе

В Самаре сегодня, 4 сентября, зафиксировано несколько коммунальных аварий, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы» (СКС). Из-за поврежденных труб без воды остался частный сектор в Октябрьском районе города, а также ещё несколько зданий по другим адресам:

- частные дома 
4 сентября 2015, 12:16
Пожар на ул. Ставропольской в Самаре: спасен пенсионер

Пожар на ул. Ставропольской в Самаре: спасен пенсионер

Стали известны  подробности ЧП, произошедшего сегодня, 28 ноября, в частном секторе неподалеку от кольца ул. Советской Армии и ул. Антонова-Овсеенко.
 
Пламя охватило одноэтажный жилой дом около трамвайной линии. На месте работает съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА».

Как стало известно 
28 ноября 2014, 12:40

В Самаре горит частный сектор на ул. Ставропольской: фото и видео очевидцев

В Самаре горит частный сектор на ул. Ставропольской: фото и видео очевидцев

Сегодня, 28 ноября, произошел пожар в частном секторе, расположенном неподалеку от кольца ул. Советской Армии и ул. Антонова-Овсеенко.

Горит частный дом, расположенный около трамвайной линии по ул. Ставропольской. Над поселком навис густой дым. На месте ЧП работают пожарные. 
28 ноября 2014, 11:42
В Самаре в п. Запанском сгорели два частных дома

В Самаре в п. Запанском сгорели два частных дома

В Самаре выясняют причину пожара в поселке Запанском. Как сообщили в областном управлении МЧС, сообщение о ЧП поступило накануне, 2 февраля, около десяти часов вечера. Возгорание произошло в жилом частном доме на ул. Новогородской. Пожару был присвоен уровень сложности 1-БИС. 

3 февраля 2014, 10:49
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