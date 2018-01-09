Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти В Тольятти случился потоп. Утром в среду, 15 ноября, очевидец опубликовал видео с «плавающими» машинами в социальной сети. Под воду ушла дорога на улице Карбышева. Один автомобилист на «Ниве» пытался проехать через «лужу» и застрял. Второму водителю на внедорожнике повезло …