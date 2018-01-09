В Самаре вечером в понедельник, 8 января, из-за коммунальной аварии затопило улицу Ташекнтскую в районе пересечения с Демократической. Об этом накануне в социальной сети написал очевидец и опубликовал фото.
«Демократическая-Ташкентская. Завтра будет там весьма весело! Аккуратнее!» - сообщил пользователь.
По данным компании «Самарские коммунальные системы», утечка из земли была обнаружена в 23 часа. Причина – износ водопровода. Без воды остались поселок Яблонька и база отдыха «Дубки». Сроки окончания работ на месте происшествия пока неизвестны.
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