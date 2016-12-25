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Пьяный самарец на «Приоре» протаранил припаркованную иномарку, есть фото
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25 декабря 2016, 01:57
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Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре
22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода.
Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну …
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24 декабря 2016, 04:02
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В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек
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23 декабря 2016, 12:39
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Многотонная фура протаранила пост ДПС в Зеленовке под Тольятти
Сегодня ранним утром водитель большегрузного автомобиля из Белгородской области не справился с управлением и врезался в здание на разделительной полосе трассы М5.
По предварительным данным, пострадал только дальнобойщик - полицейские несли службу на улице. Водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой и …
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23 декабря 2016, 10:34
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Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа
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4 декабря 2016, 03:58
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Пьяный самарец с болгаркой в руках напал на работника ЖКХ
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3 декабря 2016, 05:56
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Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова
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5 ноября 2016, 01:36
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В центре Москвы мужчина-нарушитель сломал жезл сотруднику ДПС
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10 октября 2016, 03:37
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На улицах Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре сделают ливневку
Мэрия Самары объявила тендер на выполнение предпроектных работ по обеспечению ливневой канализацией территорий, находящихся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-й просеки. Цена контракта - 3,5 млн рублей.
Подрядчику предстоит собрать исходные сведения о нагрузках на инженерную инфраструктуру, провести геодезические, …
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27 сентября 2016, 01:28
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Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани
На днях сотрудники полиции Саратовской области открыли огонь по автомобилю «Хендай Акцент» с пьяным водителем. 25-летний водитель иномарки с самарскими номерами отказался остановиться по требованию инспекторов и решил уйти от преследования.
Как передает портал sarinform, ЧП произошло в …
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4 сентября 2016, 06:02
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В блогах: когда ДПС просит о помощи?
Блогер Дмитрий Ширяев поведал необычную историю, как на Мехзаводе автомобиль ДПС попросил о помощи. "Козырным местом по поимке нетрезвых за рулем здесь считается перекресток возле 156-й школы на дороге, ведущей в курмыши. Однако вчерашняя засада пошла как-то не так. …
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19 августа 2016, 05:38
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В блогах: арбуз в кустах
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал про "арбуз в кустах". "Автор стал свидетелем забавной сцены у подножия Кировского моста. Сотрудник ДПС остановил фуру, проверил ее и уже был готов отпустить водителя с миром. Но тут пассажир с грузовика то ли проникся …
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28 июля 2016, 06:32
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В Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ерошевского
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9 июня 2016, 05:24
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Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель "Чайки" представился бомжом из Самары
Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель "Чайки" представился бомжом из Самары, пишет life.ru
Мужчина, за которым пришлось устроить погоню в центре Москвы, сказал полицейским, что его зовут Антон Р. и он бездомный из Самары. Никаких документов у Романа …
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5 июня 2016, 05:22
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Переплывшую Волгу лосиху снова заметили в Самаре в районе ул. Советской Армии
Сегодня, 18 мая, самарцы видели животное в районе улицы Советской Армии. Пользователи соцсетей предполагают, что это может быть мама лосенка, которого вчера нашли в овражке в районе «МТЛ Арены».
Скорее всего, животные приплыли по Волге с другого берега. …
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18 мая 2016, 11:07
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Появились подробности аварии с автобусом на улице Советской Армии в Самаре
Появились подробности об утреннем происшествии на улице Советской Армии. Как выяснилось, у пассажирского автобуса №70 вышла из строя подвеска. В результате он опустился днищем на асфальт и не смог двигаться дальше.
Напомним, ранее очевидцы сообщили, что автобус якобы …
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16 марта 2016, 10:56
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Генерал Солодовников наградил самарского Ван Дамма премией
Самарского полицейского, ставшего звездой Интернета, представили общественности. Напомним, в мае в Сети появилось видео погони самарских патрульных за нарушителем. За месяц оно собрало 1,5 млн просмотров.
Преследование пьяного водителя за рулем угнанного белого «Фольсквагена» на скорости 100 километров …
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16 июня 2015, 10:49
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Видео погони за пьяным автоугонщиком в Самаре за месяц посмотрели 1,5 млн раз
Видеролик о погоне и задержании самарскими полицейскими пьяного угонщика за месяц по всему миру посмотрели более 1,5 млн человек. Только около миллиона просмотров зарегистрировано на видеохостинге YouTube.
Напомним, 10 мая полицейские попытались остановить за нарушение ПДД автомобиль «Фольксваген», …
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10 июня 2015, 02:08