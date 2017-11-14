В Самаре на набережной сэкономили 158 миллионов рублей Депутаты самарской гордумы внесли изменения в городской бюджет 2017 года. Внутри Департамента градостроительства перераспределили почти 60 миллионов рублей. На эти деньги приобретут квартиры для детей-сирот. С учетом субвенций из областного бюджета - а это в общей сложности чуть больше 158 …