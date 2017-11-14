Во вторник, 14 ноября, врио главы Самары Владимир Василенко провел выездное совещание возле набережной у Ладьи. Оно было посвящено благоустройству территории у Софийского собора (Собора Софии Премудрости Божией). Рабочие начали строить лестничный спуск с амфитеатром, который соединит площадку храма с набережной, сообщает мэрия Самары. Завершить работы, которые финансируют меценаты, планируют в апреле 2018 года. Врио главы Самары поручил подрядчику составить график и четко ему следовать.
«Ни у кого не должно возникнуть сомнений, что строительство будет завершено в запланированные сроки», - заявил Владимир Василенко.
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