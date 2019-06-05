В ближайшем будущем в Самаре появится еще одна новая школа. Она будет располагаться на территории турбазы на 5-й Просеке, которая принадлежит СГЭУ. Как сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн, федеральная комиссия Минобра уже согласовала отказ университета от этой площадки. Взамен вуз получит другой участок ближе к основному корпусу.
Первый пусковой комплекс школы будет рассчитан на 850 учащихся, общая вместимость составит 1400 человек.
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