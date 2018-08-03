В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод Очистка сетей дождевой канализации сейчас активно идет в Самаре. А для того чтобы не возникло проблем зимой, а затем с пропуском весеннего паводка и с водоотведением стоков летом, муниципальное предприятие «Инженерные системы» провело большую подготовительную работу. Только за 10 месяцев …