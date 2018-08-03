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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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Материалы по теме:

В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе областной столицы возведут дома высотой более 20 этажей. Располагаться они будут на участке в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской и Авроры общей площадью 93,5 тысяч кв. м.

Как говорится в документах, опубликованных 
31 июля 2018, 03:08
В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой

В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой

В областной столице появится новая дорога-поперечник - улицу Авроры решено продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой. Проект трассы разработает за 2,325 млн рублей ООО «ОГК-Самара». Деньги на проведение работ выделит региональный бюджет. Проект должны подготовить до декабря этого года, а 
30 июля 2018, 08:58
Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). 
20 июля 2018, 08:26
Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре

Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре

В Самаре продолжает разгораться скандал вокруг строительства очередного жилого комплекса. Речь идет о возведении трех 24-этажных зданий на Пятой просеке неподалеку от «дачи Головкина» или, как её еще называют, Дома со слонами. Строить многоэтажки планирует группа компаний «Берег». Против этого 

5 июля 2018, 10:41
В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод

В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод

Очистка сетей дождевой канализации сейчас активно идет в Самаре. А для того чтобы не возникло проблем зимой, а затем с пропуском весеннего паводка и с водоотведением стоков летом, муниципальное предприятие «Инженерные системы» провело большую подготовительную работу. Только за 10 месяцев 

17 ноября 2017, 08:39
Мэрия Самары наведет порядок в канализации

Мэрия Самары наведет порядок в канализации

Самарская мэрия решила навести порядок в части своего коммунального хозяйства. А именно в дождевой канализации. Она объявила тендер на поиск организации, которая займется постановкой всех подобных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на кадастровый учет. Цена контракта - чуть более 15 

14 июля 2017, 10:51
Дворы перекопают: в Самаре ограничили движение транспорта из-за строительства ливневки

Дворы перекопают: в Самаре ограничили движение транспорта из-за строительства ливневки

В Самаре с 24 апреля ограничили движение транспорта в связи со строительством ливневой канализации во дворах за улицей Дыбенко. Поочередно будут перекрывать участки дорог по Третьему и Четвертому проездам и улице Печерской. По сообщению мэрии, ограничения на последнем участке снимут 
25 апреля 2017, 11:13
В Самаре появились серийные похитители ливневых решеток

В Самаре появились серийные похитители ливневых решеток

За три последних месяца с улиц Самары было похищено 135 решеток с колодцев-дождеприемников, пишет samru.ru.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Как заявляют в МП «Инженерные системы», хищение люков и решеток городской инфраструктуры представляет угрозу здоровью и жизни для самарцев, 

17 ноября 2016, 10:59
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