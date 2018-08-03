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В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей
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31 июля 2018, 03:08
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В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
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30 июля 2018, 08:58
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Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка
Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). …
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20 июля 2018, 08:26
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Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре
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5 июля 2018, 10:41
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В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод
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17 ноября 2017, 08:39
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Мэрия Самары наведет порядок в канализации
Самарская мэрия решила навести порядок в части своего коммунального хозяйства. А именно в дождевой канализации. Она объявила тендер на поиск организации, которая займется постановкой всех подобных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на кадастровый учет. Цена контракта - чуть более 15 …
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14 июля 2017, 10:51
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Дворы перекопают: в Самаре ограничили движение транспорта из-за строительства ливневки
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25 апреля 2017, 11:13
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В Самаре появились серийные похитители ливневых решеток
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17 ноября 2016, 10:59