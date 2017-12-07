Правительство Самарской области утвердило проект по строительству транспортной развязки на улице Главной в Самаре. Соответствующее распоряжение за подписью врио вице-губернатора Александра Нефёдова опубликовано на официальном портале правой информации. Разработкой документации по планировке территории в целях строительства объекта инфраструктуры занималось компания "ОГК-Самара". Она выполнила работы за 2 млн рублей. Точные параметры развязки пока не известны. Также нет информации о дате ввода и цене. Ранее сообщалось, что площадь стройки составит около 20 гектаров. Предполагается, что новая дорога в перспективе поможет соединить все мосты через реку Самара. Сейчас недалеко от моста по улице Главной строится и Фрунзенский мост. Планируется, что его сдадут в конце 2018 года. Общая стоимость работ достигает 12,5 миллиардов рублей. Финансирование ведётся из областного и федерального бюджетов.
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