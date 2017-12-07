8
51
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
13 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ

Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ

Фрунзенский мост в Самаре планируют достроить в 2019 году. Такая информация была озвучена в Самарской губернской думе на заседании комитета по транспорту. В 2018 году на проведение работ должны выделить 2 миллиарда рублей.

«Готовы шесть из восьми опор Фрунзенского моста», - 

17 ноября 2017, 11:35
Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе

Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе

Движение автомобилей по улице Луначарского в районе Московского шоссе, по данным источников ТЕРРЫ, должны открыть уже на этой неделе. И если водители, уставшие от пробок, смогут вздохнуть относительно свободно, то у пассажиров и сотрудников метро может возникнуть ряд новых неудобств. 

7 ноября 2017, 04:56
В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки

В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки

Сегодня, 23 октября, в Самаре на Хлебной площади случился пожар на объекте культурного наследия. Как пишет 63.ru, огонь вспыхнул в историческом здании старого элеватора, построенного в 1916 году. По словам очевидцев, пламя в здании элеватора начало распространяться с левой 
23 октября 2017, 10:48
В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая

В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал поручение предусмотреть возможность запуска легкого трамвая по Фрунзенскому мосту. Представители подрядчика заверили, что такую нагрузку мост выдержит, и пообещали в течение месяца представить проект. Также будет рассмотрен варианта запуска троллейбусов.

По обеим сторонам Фрунзенского моста 

9 августа 2017, 02:47
На стройку Фрунзенского моста добавят еще четверть миллиарда

На стройку Фрунзенского моста добавят еще четверть миллиарда

На строительство одного из крупнейших в Самарской области инфраструктурных проектов последнего времени - Фрунзенского мостового перехода в Самаре - в 2017 году будет дополнительно выделено 250 миллионов рублей. Об этом заявил накануне губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Все металлические компоненты 

9 августа 2017, 12:44
В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

В этом году в Тольятти, на трассе М-5,  начнется строительство  трехуровневой развязки. На днях она вошла в план работ, утвержденный правительством России.
Объект обойдется примерно в 6 с половиной миллиардов рублей. В 2017-м планируют освоить два - два с половиной.

6 февраля 2017, 02:05
В Самаре на улице Главной построят транспортную развязку за 2,1 млн рублей

В Самаре на улице Главной построят транспортную развязку за 2,1 млн рублей

21 ноября в Самаре должны объявить компанию, которая разработает проект планировки территории для строительства транспортной развязки на улице Главной. Торги объявило министерство транспорта Самарской области. Исполнителю могут заплатить 2,16 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Средства поступят из областного бюджета двумя 

16 ноября 2016, 03:02
В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре

В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре

Готовность транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре оценивается примерно в 50%. До наступления отрицательных температур нужно максимально завершить работы по заливке бетона. Из 9 секций на южной рампе осталось сделать две. 

"На южной рампе сейчас делается 

13 октября 2016, 10:03
Александр Нефёдов идет в Губернскую Думу

Александр Нефёдов идет в Губернскую Думу

Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, в последние дни приема заявок на участие в праймериз партии «Единая Россия» желание баллотироваться в Губдуму изъявил вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов. Он уже зарегистрирован. А вот лидер региональных единороссов Игорь 
13 апреля 2016, 07:08
В Самарской области с начала года выявили 24 нефтеврезки

В Самарской области с начала года выявили 24 нефтеврезки

Для сравнения: в прошлом году обнаружили 51, в 2013-м - 83.

Однако регион по-прежнему в лидерах по количеству преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса, констатировали участники межведомственного совещания, которое прошло в среду в главке полиции.

«Хорошо законспирированные группы, хорошо 
8 октября 2015, 02:02
300 выпускников СГЭУ получили красные дипломы

300 выпускников СГЭУ получили красные дипломы

В среду, 8 июля, в гостинице "Холидей Инн Самара" 300 красных дипломов были торжественно вручены выпускникам Самарского государственного экономического университета. Всего в этом году документы о высшем образовании получили более двух с половиной тысяч воспитанников вуза.
 
Университет впервые окончили сразу 
9 июля 2015, 03:38
В Самаре прошло первое в 2015 году заседание правительства 63-го региона

В Самаре прошло первое в 2015 году заседание правительства 63-го региона

В среду областное правительство впервые собралось после новогодних каникул. Под председательством первого вице-губернатора региона Александра Нефедова была утверждена госпрограмма "По развитию образования и повышения эффективности молодежной политики" в 63-м регионе на 2015-2020 годы. Еще одним вопросом стало выделение бюджетных кредитов 

21 января 2015, 06:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх