В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки пишет 63.ru, огонь вспыхнул в историческом здании старого элеватора, построенного в 1916 году. По словам очевидцев, пламя в здании элеватора начало распространяться с левой … Сегодня, 23 октября, в Самаре на Хлебной площади случился пожар на объекте культурного наследия. Как, огонь вспыхнул в историческом здании старого элеватора, построенного в 1916 году. По словам очевидцев, пламя в здании элеватора начало распространяться с левой