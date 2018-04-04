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Материалы по теме:

Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

В Самаре устанавливаются подробности инцидента в элитной высотке на улице Ново-Садовой. Сообщение о «взрыве» в доме №106 «о» появилось во вторник, 3 апреля. Вечером местных жителей напугал хлопок и дым, поваливший из окна многоэтажки. Ранее сообщалось, что к месту ЧП 
4 апреля 2018, 10:40
Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»

Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»

В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения 
29 марта 2018, 07:00
В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре на улице 
28 марта 2018, 03:55
В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре

В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре представители МВД сообщили, что произошло на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской 
28 марта 2018, 02:40
Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре 28 марта очевидцы сообщают о перекрытии дублера улицы Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Советской Армии. На место прибыли полицейские и пожарные машины. Образовалась пробка и на Ново-Садовой. Стоят трамваи и автотранспорт. В соцсетях появились предположения о «разминировании» и 
28 марта 2018, 12:57
Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

В Самаре очевидцы сообщили об инциденте со строительным краном на стройке в Южном городе. Опубликовано фото. Жители Самары обсуждают его в соцсети. По словам автора поста, инцидент произошел в среду, 21 
21 марта 2018, 01:10
В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской

В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской

В Самаре очевидцы сообщили, что затопило трамвайные пути на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Остановка Карла Маркса. Очередной прорыв», - 
21 марта 2018, 12:27
Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, из-за аварии на улице Ново-Садовой было нарушено движение трамваев. Инцидент произошел около 8:30 в районе завода Тарасова. Там лопнул провод контактной сети. Трамваи встали в оба направления.

«Произошел обрыв контактного провода в районе ТЦ «Апельсин» 

19 марта 2018, 10:25
Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре

Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
19 марта 2018, 10:09
Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре сняли на видео потоп, случившийся на улице Ново-Садовой. Коммунальная авария произошла в ночь на 7 марта в районе перекрестка с улицей Челюскинцев. Движение транспорта по Ново-Садовой от Северовсоточной магистрали до улицы Осипенко ограничено. Напомним, по сообщению СКС, к 
7 марта 2018, 10:24
Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

В Самаре в ночь на 7 марта произошел потоп на улице Ново-Садовая. Из-за 
7 марта 2018, 09:59
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