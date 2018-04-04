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Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 10:40
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Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»
В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения …
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29 марта 2018, 07:00
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В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП
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28 марта 2018, 03:55
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В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре
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28 марта 2018, 02:40
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Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре
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28 марта 2018, 12:57
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Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары
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21 марта 2018, 01:10
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В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской
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21 марта 2018, 12:27
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Движение трамваев встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре
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19 марта 2018, 10:25
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Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре
В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
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19 марта 2018, 10:09
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Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре
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7 марта 2018, 10:24
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Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото
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7 марта 2018, 09:59