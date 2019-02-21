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В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»
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21 февраля 2019, 08:41
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В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
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21 февраля 2019, 07:49
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Самара встала в 10-балльных пробках
В четверг вечером, 21 февраля, по данным на 18:54 в Самаре зафиксировали 10-балльные пробки. Напряженная дорожная ситуация возникла не случайно - во второй половине дня пошел снег. Яндекс-карты показывают десятибалльный уровень пробок с надписью «Город стоит». Пробки захватили Октябрьский, Ленинский, …
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21 февраля 2019, 07:26
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Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям
В четверг, 21 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным. На этот пост Вадим Митрейкин был назначен указом президента в конце января, а ранее служил в Приморском крае, …
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21 февраля 2019, 05:23
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Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
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18 февраля 2019, 10:27
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Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга
Счетная палата Самарской области проверила, как в Волжском районе выполнили предложения контролеров по устранению нарушений, выявленных еще в 2015 году. Выяснилось, что никак.
В частности, в 2011 году администрация района предоставила муниципальным унитарным предприятиям бюджетные гарантии на 83,7 млн …
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18 февраля 2019, 01:26
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей
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13 февраля 2019, 01:35
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Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам
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14 января 2019, 02:36
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Видео: День ВДВ в Самаре начался с церемонии возложения цветов
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2 августа 2018, 11:00
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24 мая 2018, 08:03
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В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»
В Самарской области стартовала акция «Первоцвет». Пресекать незаконную торговлю подснежниками будут полиция и представители муниципалитетов. Прежде всего, они обратят внимание на дороги у лесных массивов, где из года в год появляются подростки с букетиками. Неприятности могут ожидать и пенсионеров, реализующих …
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14 мая 2018, 08:00
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