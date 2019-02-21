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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В 19:00 четверга, 21 февраля, в Самарской области был объявлен «Оранжевый уровень опасности». Как пояснили в региональном ГУ МЧС, он ассоциируется с реальной опасностью возникновения чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, местами сильный, на дорогах возможны 
21 февраля 2019, 08:41
В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома № 18 по улице Аэродромной в Железнодорожном районе на 16-летнего подростка. Это произошло 19 февраля примерно в 15:00. Когда наледь обрушилась на юношу, он получил закрытый компрессионный перелом грудных 
21 февраля 2019, 07:49
Самара встала в 10-балльных пробках

Самара встала в 10-балльных пробках

В четверг вечером, 21 февраля, по данным на 18:54 в Самаре зафиксировали 10-балльные пробки. Напряженная дорожная ситуация возникла не случайно - во второй половине дня пошел снег. Яндекс-карты показывают десятибалльный уровень пробок с надписью «Город стоит». Пробки захватили Октябрьский, Ленинский, 
21 февраля 2019, 07:26
Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям

Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям

В четверг, 21 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным. На этот пост Вадим Митрейкин был назначен указом президента в конце января, а ранее служил в Приморском крае, 
21 февраля 2019, 05:23
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Счетная палата Самарской области проверила, как в Волжском районе выполнили предложения контролеров по устранению нарушений, выявленных еще в 2015 году. Выяснилось, что никак.

В частности, в 2011 году администрация района предоставила муниципальным унитарным предприятиям бюджетные гарантии на 83,7 млн 
18 февраля 2019, 01:26
Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Озвучена информация о сумме штрафов, которые заплатили самарские автомобилисты за нарушения ПДД в 2018 году. Они перечислили в бюджет 1 миллиард 880 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Самарской Губернской Думы.

Всего в прошлом году автомобилистам были направлены 3,5 миллиона постановлений 

13 февраля 2019, 01:35
Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам

Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении. Все произошло в цветочном магазине. По словам продавца, в помещение зашли трое молодых людей. Сначала они долго осматривали, а потом один из приятелей втолкнул женщину в помещение для хранения цветов и заблокировал 

14 января 2019, 02:36
Видео: День ВДВ в Самаре начался с церемонии возложения цветов

Видео: День ВДВ в Самаре начался с церемонии возложения цветов

2 августа самарцы, как и другие жители страны отмечают День воздушно-десантных войск. В областном центре торжественные мероприятия начались с возложения цветов в память о десантниках, павших на полях сражений. В эти минуты десятки людей в голубых беретах и тельняшках и 
2 августа 2018, 11:00
Удивительной красоты растения нашел самарец на границе с Казахастаном

Удивительной красоты растения нашел самарец на границе с Казахастаном
24 мая 2018, 08:03
В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»

В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»

В Самарской области стартовала акция «Первоцвет». Пресекать незаконную торговлю подснежниками будут полиция и представители муниципалитетов. Прежде всего, они обратят внимание на дороги у лесных массивов, где из года в год появляются подростки с букетиками. Неприятности могут ожидать и пенсионеров, реализующих 

14 мая 2018, 08:00
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