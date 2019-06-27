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В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса
В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них …
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27 июня 2019, 12:44
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Жители Сызрани массово жалуются на запах газа
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27 июня 2019, 12:16
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Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках
Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать …
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27 июня 2019, 11:40
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Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика
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27 июня 2019, 11:19
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В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля
Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний …
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27 июня 2019, 10:52
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В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ
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27 июня 2019, 08:48
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В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»
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26 июня 2019, 09:02
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В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой
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26 июня 2019, 05:34
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде
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1 марта 2019, 02:21
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Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары
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18 мая 2018, 01:10
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Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары
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29 марта 2018, 10:47
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40% жителей Советского района чувствуют себя защищенными от преступников
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18 августа 2017, 04:11
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В Самаре на ул. Ярмарочной горели сараи на площади 100 кв. м
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12 сентября 2014, 06:31
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В Самаре 20 пожарных тушили сараи на ул. Черемшанской (ФОТО, ВИДЕО)
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5 июня 2014, 11:44
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В Самаре ранним утром 20 пожарных тушили горящие сараи
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3 июня 2014, 01:12
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Под Самарой в п. Черновский горят сараи на площади 1000 кв. метров
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29 апреля 2014, 04:44
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