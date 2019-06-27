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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них 
27 июня 2019, 12:44
Жители Сызрани массово жалуются на запах газа

Жители Сызрани массово жалуются на запах газа

В четверг, 27 июня, шквал звонков обрушился на телефон дежурных служб оперативного реагирования Сызрани. Только за 8 минут зафиксировали 40 обращений. Жители юго-западного района города жалуются на сильный запах газа. Как рассказал очевидец, проживающий в доме № 54 по проспекту 
27 июня 2019, 12:16
Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать 
27 июня 2019, 11:40
Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью ведутся работы на месте крупной аварии. В четверг, 27 июня, с четырех утра кран помогает убирать сгоревшие грузовики. Напомним, столкновение произошло вечером 23 июня между поворотом на Варламово и «ульяновским» перекрестком. Водители большегрузов выжили в ДТП, но машины 
27 июня 2019, 11:19
В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний 
27 июня 2019, 10:52
В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ

В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ

В Чапаевске возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 122 УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». В июне в городскую прокуратуру обратилась местная жительница. Она рассказала, что бывший супруг заразил ее ВИЧ-инфекцией. По 
27 июня 2019, 08:48
В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти в среду вечером локализовали лесной пожар, распространение огня прекращено. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:00 среды, 26 июня. Вспыхнул лес в районе предприятия «АвтоВАЗагрегат». 

- На месте был развернут оперативный штаб. В борьбе с огнем 
26 июня 2019, 09:02
В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В среду, 26 июня, возник пожар в столице 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 16:39. Когда пожарные подразделения прибыли по указанному адресу - к дому № 90 по улице Санфировой, то выяснилось - там горят мусор и сарай 
26 июня 2019, 05:34
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Советском районе областной столицы случилось ЧП - в четверг, 28 февраля, в доме №108 по Южному проезду под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша. Как пояснили в горадминистрации, обрушилась часть кровли (примерно 20%) дома 1950 года постройки.
 
- Угрозы для жизни 
1 марта 2019, 02:21
Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары

Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары

В Самаре администрация Советского района придумала творческий конкурс. Самарцам предлагают нарисовать стелу района. За лучший проект обещают деньги – 10 тысяч рублей, а также право установки именной таблички автора проекта на стеле. Установят ее на пересечении улиц Победы и Гагарина. 

18 мая 2018, 01:10
Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

В Самаре из Советского района уберут незаконные гаражи, а также незаконную стоянку на улице Партизанской. Об этом сообщил глава администрации Советского района Вадим Бородин в ходе встречи местных жителей и главы Самары Елены Лапушкиной.

«Весной планируется демонтировать и вывезти 25 объектов 

29 марта 2018, 10:47
40% жителей Советского района чувствуют себя защищенными от преступников

40% жителей Советского района чувствуют себя защищенными от преступников

300 самарцев приняли участие в опросе, которое провели на территории Советского района Самары сотрудники Главного управления МВД России по Самарской области.

Согласно ответам на вопросы анкеты было получено общественное мнение жителей старше 18 лет о качестве работы ОП No 3 Управления 

18 августа 2017, 04:11
В Самаре на ул. Ярмарочной горели сараи на площади 100 кв. м

В Самаре на ул. Ярмарочной горели сараи на площади 100 кв. м

Сегодня, 12 сентября, около двух часов дня в Ленинском районе произошел крупный пожар. На ул. Ярмарочной загорелись сараи. Площадь возгорания составила 200 кв. м.
На месте происшествия работали 23 сотрудника экстренных служб и 6 единиц спецтехники.
Пожар удалось ликвидировать полностью 

12 сентября 2014, 06:31
В Самаре 20 пожарных тушили сараи на ул. Черемшанской (ФОТО, ВИДЕО)

В Самаре 20 пожарных тушили сараи на ул. Черемшанской (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар произошел на ул. Черемшанской вчера, 4 июня, около 13:58. На общей площади в 300 кв. м горели сараи, сообщает областное ГУ МЧС.
Огонь тушили 6 пожарных расчетов – 20 человек личного состава.
Пожар был ликвидирован в 14:13. Его причины 
5 июня 2014, 11:44
В Самаре ранним утром 20 пожарных тушили горящие сараи

В Самаре ранним утром 20 пожарных тушили горящие сараи

Сегодня, 3 июня, в 4 часа утра в Советском районе города в Сокольском переулке загорелись сараи, сообщает областное ГУ МЧС.
К ликвидации пожара были привлечены 20 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники. Возгорание было устранено через 16 минут. 

3 июня 2014, 01:12
Под Самарой в п. Черновский горят сараи на площади 1000 кв. метров

Под Самарой в п. Черновский горят сараи на площади 1000 кв. метров

Сегодня, 29 апреля, в 13:40 в поселке Черновский Волжского района в границах улиц Самарской и Мира произошел пожар - загорелись сараи, сообщает региональное ГУ МЧС. Предварительно площадь пожара была оценена в 900 кв. м. На место происшествия прибыли 86 человек 

29 апреля 2014, 04:44
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