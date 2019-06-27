Под Самарой в п. Черновский горят сараи на площади 1000 кв. метров Сегодня, 29 апреля, в 13:40 в поселке Черновский Волжского района в границах улиц Самарской и Мира произошел пожар - загорелись сараи, сообщает региональное ГУ МЧС. Предварительно площадь пожара была оценена в 900 кв. м. На место происшествия прибыли 86 человек …