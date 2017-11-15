В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину На видеохостинге YouTube активно обсуждают видеоролик, снятый в одном из самарских торговых центров. Автору видео удалось зафиксировать момент, когда продавец голыми руками берет куриные грудки, не надев полиэтиленовых перчаток. Затем женщина приседает и выполняет некие манипуляции под витриной. По словам …