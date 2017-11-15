В Самаре поваров и продавцов заставят учить иностранный язык. Требование касается всех заведений и магазинов на гостевых маршрутах, заявили в гордепартаменте потребительского рынка товаров и услуг. По словам чиновников, торговым объектам также рекомендуется изготовить навигацию и меню на двух языках - русском и английском. Этим вопросом владельцы ресторанов, кафе и столовых должны озаботиться уже в феврале следующего года. В гордепартаменте отмечают, что языку персонал желательно обучить хотя бы на бытовом уровне, чтобы повар мог по западной традиции рассказать своим посетителям, как он приготовил блюдо.
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В Самаре покупатель избил молотком продавца автомобиля
35-летний житель Самары захотел продать свой автомобиль и оказался жертвой разбойного нападения, передает ГУ МВД по Самарской области. На его объявление, опубликованном в одном из интернет-порталов, откликнулся молодой человек. Продавец и покупатель договорились встретиться на улице Коммунистической, возле одного из …
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19 февраля 2017, 03:01
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В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину
На видеохостинге YouTube активно обсуждают видеоролик, снятый в одном из самарских торговых центров. Автору видео удалось зафиксировать момент, когда продавец голыми руками берет куриные грудки, не надев полиэтиленовых перчаток. Затем женщина приседает и выполняет некие манипуляции под витриной. По словам …
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16 октября 2016, 05:10
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Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль
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22 июля 2016, 01:50
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ЮНЕСКО: половина разговорных языков исчезнет к концу XXI века
Эксперты ЮНЕСКО провели ряд исследований, по результатам которых пришли к неутешительному выводу. Практически половина из существующих сейчас языков исчезнет к концу 21-го века. На сегодняшний день ученые насчитали порядка 7000 языковых систем, 2000 из которых имеют менее 1000 носителей.
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24 апреля 2015, 05:00
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На российском рынке труда в декабре сохраняется спрос на продавцов
Как стало известно телекомпании "ТЕРРА", из трехсот тысяч вакансий самые щедрые в сфере «Продажи», «Начало карьеры» и «ИТ, телеком». Почти десятая часть предложений относится к области финансов и маркетинга. Чуть менее востребован работодателями рабочий персонал. В большинстве случаев сотрудники требуются …
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10 декабря 2014, 02:18
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ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным с 2020 года
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15 августа 2014, 04:19
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В школьной столовой Сергиевского района по вине повара отравились 43 ребенка
В Сергиевском районе осуждена Елена Антонова, которая обвинялась в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщает областная прокуратура.
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1 июля 2014, 12:07
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В Самарской области ЕГЭ по физике не сдали почти 400 человек
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18 июня 2014, 12:04
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В Самарской области ЕГЭ по физике и иностранному языку сдавали более 6 тыс. выпускников
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2 июня 2014, 05:10
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В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» повар проломил голову охраннику
16 мая около 3:00 в ТЦ «Парк Хаус» произошла драка между сотрудниками, сообщает ИА «Волга Ньюс».
Рядом с боулингом распивали спиртное 21-летний повар ресторана «Зайцы» и 20-летний охранник торгового центра – студент СГАУ. Парни поссорились, и повар ударил оппонента …
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16 мая 2014, 01:06
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Нигериец провел двое суток в затонувшем судне
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14 июня 2013, 10:53