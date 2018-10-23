Площадку около памятника Князю Владимиру на 4-ой очереди набережной, где летом закончилась реконструкция, теперь украшают 10 лип и 10 тополей. Эти деревья составили аллею телерадиокомпании «Терра» и «Русского радио в Самаре», которые в этом году отмечают 20-летие в эфире. Посадили их сотрудники, а также друзья и партнеры медиахолдинга. Деревья выбраны не случайно. Липа символизирует здоровье и счастье. Именно ее было принято сажать возле храмов и домов. Тополь объединяет мужское и женское начала. К тому же, это быстрорастущее дерево, и вырабатывает много кислорода, что очень важно для мегаполиса.
- Этот участок как раз был немного оголенный после реконструкции, то есть здесь не было деревьев. И очень хорошо, что телерадиокомпания «Терра» решила посадить деревья. Это такая память. Ещё памятная дата такая круглая, - отметила генеральный директор «Садового центра Веры Глуховой» Вера Глухова. - И я очень радуюсь, как специалист, как человек, который занимается озеленением города, что многие организации начали сейчас высаживать на территории города растения.
Впервые мы вышли в эфир 10 ноября 1998 года на 50-м дециметровом канале. Это была информационная программа с аббревиатурой СНН – «Служба независимых новостей». Сегодня «Терра» — это крупнейший региональный медиахолдинг электронных СМИ, транслирующий федеральные телеканалы: «РЕН ТВ», «МАТЧ ТВ», более того, появился новый телеканал «Терра 360 Самара», который вещает в кабельных сетях города, например, на 30 кнопке провайдера Дом.ру. При этом, несмотря ни на что, «Терра», по-прежнему, остается в аналоговом вещании на шестом метровом канале. В медиахолдинг также входят популярные радиостанции «Русское Радио» и DFM. Мы активно развиваемся в интернет-пространстве. Информационно-развлекательный портал trkterra.ru - это полноценное средство массовой информации, не уступающее по аудитории крупным электронным СМИ. При этом «Терра» широко представлена во всех социальных сетях. Ежедневно суммарная аудитория всех наших информресурсов составляет 400 тысяч человек. В течение месяца 90% жителей Самары сталкиваются хотя бы с одним из них.
- «Терру» смотрят все – и простые люди, и ВИП-персоны. Вот уже 20 лет мы сохраняем лидирующие позиции на динамичном рынке СМИ. Залог нашего успеха - это постоянное движение вперед к переменам, к новым знаниям, к новым компетенциям. И, конечно, главный драйвер «Терры» - это наш руководитель – генеральный директор Наталья Камбарова, которая является автором многих программ и всех без исключения ярких стартапов. Поэтому «Терра» - коммерчески успешная компания, которая приглашает к сотрудничеству деловых людей и крупные корпорации, способные по достоинству оценить профессиональную работу нашей команды, - подчеркнула главный редактор телерадиокомпании «Терра» Ольга Кардашевская.
За 20 лет у телерадиокомпании «Терра» появилось огромное количество друзей и партнеров.
- У вас очень много творческих идей. Мы всегда вас поддерживаем в творчестве, мы сами такие же творческие, поэтому мне кажется — мы нашли друг друга. Всё, что вы делаете нам очень нравится. Желаем еще больше творчества, успехов, процветания. Во всем! - говорят представители сети АЗС «KEDR Samara» Маргарита Смирнова и Людмила Сартина.
«Терра» всегда была кузницей кадров. Многие ее сотрудники работают в органах власти и федеральных СМИ. Ольга Шелест трудилась на телеканале с момента его основания. Потом ушла в полицию, а пять лет назад завела живой журнал и стала писать о преступности в Самаре. По итогам 2017-го года она победила в нашем конкурсе «Блогер года», который проводится ежегодно и отмечает самых активных интернет-пользователей региона.
- Вы самые динамичные, самые подвижные, вы первыми реагируете на все вызовы, которые существуют в обществе. Один только этот конкурс «Блогер года» много значит. То есть уже потом все остальные начали его повторять. «Терра» была первая, - рассказала блогер, волонтер Ольга Шелест. - Хотелось бы пожелать телерадиокомпании «Терра» долголетия, здоровья. Чтобы никакие ветра, никакие снега не сломали телекомпанию.
Динамичность развития «Терры» подтверждают и цифры. В первом полугодии сайт trkterra.ru достиг рекордной за всю историю посещаемости — в сентябре она превысила 400 тысяч человек. Тем самым наш интернет-ресурс вошел в пятерку самых читаемых электронных СМИ региона.