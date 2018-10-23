1
50
39
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самарской области автоледи врезалась в КАМАЗ: пострадали трое

В Самарской области автоледи врезалась в КАМАЗ: пострадали трое

В воскресенье, 21 октября, произошла крупная авария в Безенчукском районе. 22-летняя автомобилистка ехала на ВАЗ 21140 по трассе Осинки - Приволжье со стороны поселка Осинки в направлении села Приволжье. По предварительной версии, девушка превысила скорость и врезалась в КАМАЗ, который 
22 октября 2018, 03:15
В Самарской области женщина избила отца гаечным ключом

В Самарской области женщина избила отца гаечным ключом

Суд рассмотрел дело жительницы Отрадного, которую подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и оскорблении представителя власти. Фигурантом дела оказалась несколько раз судимая женщина, а ее жертвой - родной отец. Установлено, что 25 февраля примерно в 22:00 у себя дома 
16 октября 2018, 02:49
В Самаре ищут водителя мопеда, который сбил 18-летнюю девушку и скрылся

В Самаре ищут водителя мопеда, который сбил 18-летнюю девушку и скрылся

Самарская полиция разыскивает водителя мопеда, который сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в среду, 10 октября. По информации ГУ МВД по Самарской области, в 8:50 на пересечении улиц Мичурина и Чкалова шофер мопеда наехал на 18-летнюю девушку. В этот момент 
12 октября 2018, 12:32
Эксперты рассказали, как самарцы могут заработать в интернете

Эксперты рассказали, как самарцы могут заработать в интернете

В России растет число фрилансеров. По информации аналитического центра НАФИ, только за 2017 год оно увеличилось с 10 до 18%. Среди них наибольшую динамику показывают те, кто работает только в интернете — это 3% от общего числа. Людей, которые там 
10 октября 2018, 10:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх