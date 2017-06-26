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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка

ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка

Об этом рассказал «ТЕРРЕ» местный житель Александр из переулка Плотничный. Стаи насчитывают несколько десятков особей. Территория оврага, по которому сток сбрасывается в Волгу, полностью контролируется бродячими собаками. Подробностями, какие именно животные убегают из Самарского зоопарка, мужчина делиться отказался.
26 июня 2017, 04:17
В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака

В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака

В оперативных структурах Тольятти сообщили о нападении собаки на 10-месячного малыша. Животное укусило ребенка в лицо. Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, в Автозаводском районе. Уточняется, что это случилось не на улице, а в квартире, передает «Волга-Ньюс».

Пострадавшему 
26 июня 2017, 10:44
Потерявшегося за городом малыша приютили в Самарском зоопарке

Потерявшегося за городом малыша приютили в Самарском зоопарке

В Самарском зоопарке появился новый питомец – детеныш косули. Его нашли за городом в лесу около Нового Буяна. Люди решили, что малыш потерялся и взяли его с собой. Зоологи говорят, что делать этого не следовало.  

«Самка косули часто оставляет своего 

22 июня 2017, 02:09
Пиросомы атаковали США: На западном побережье нашествие таинственных светящихся существ

Пиросомы атаковали США: На западном побережье нашествие таинственных светящихся существ

В Соединенных Штатах, в частности на побережье Калифорнии, отмечено огромное число загадочных светящихся существ, которые ученым напоминают некие трубки. По словам экспертов, ранее ничего подобного в этих краях они не наблюдали.
Светящимися созданиями могут оказаться пиросомы, которых также именуют огнетелками. 

19 июня 2017, 03:27
Животный беби-бум: В Самарском зоопарке родились лисята, зайчата и поселился бобренок

Животный беби-бум: В Самарском зоопарке родились лисята, зайчата и поселился бобренок

В Самарском зоопарке наблюдается настоящий беби-бум, сообщает samru.ru. Там родились сразу несколько детенышей. Пара лисиц-огневок 25 апреля принесла потомство - самца и самку. По словам сотрудников, малыши получились активными, любознательными и легко идут на контакт с людьми.
 
Порадовали 
23 мая 2017, 09:34
В зоопарке Самары будут дарить подарки рыжим людям

В зоопарке Самары будут дарить подарки рыжим людям

Самарский зоопарк решил разнообразить свои будни и проверить гостей на знание дикой природы.
 
Как передает samru.ru? 26 мая с 12.30 до 15.30 там пройдет акция «Солнечный зоопарк». Все гости с рыжими волосами или в оранжевой одежде получат сувениры.
 

17 мая 2017, 07:25
Самарского крокодила Кузю познакомят с невестой 14 февраля

Самарского крокодила Кузю познакомят с невестой 14 февраля

В Самарском зоопарке 14 февраля отметят День всех влюбленных. Одного из самых крупных питомцев – крокодила Кузя познакомят с невестой Гердой. Сотрудники учреждения надеются, что у пары появится потомство.
 
Как уже сообщала «ТЕРРА», Кузе 25 лет. Он еще 
10 февраля 2017, 10:22
В самарской квартире 7-летняя девочка живёт с настоящей волчицей

В самарской квартире 7-летняя девочка живёт с настоящей волчицей

И пытается её воспитывать. Ни девочка, ни её мама не боятся держать дома хищника. О занимательной истории поведал life.ru.

Ярославе — 7 лет. Чара – самка канадского волка: ей скоро уже три года. Девочка и волчица играют и 
8 февраля 2017, 10:35
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