В Самарском зоопарке появился новый питомец – одна из самых маленьких обезьянок в мире игрунка обыкновенная. Средняя длина тела взрослых особей 185-188 сантиметров, а вес – примерно 250 граммов. Малыша, появившегося на свет 26 февраля 2017 года, привезли в Самару из Пензенского зоопарка. Это девочка. Ее родителей зовут Дарик и Алина. Сотрудники самарского зоопарка, предлагают горожанам придумать имя новому питомцу. Самарцы уже предлагают свои варианты в социальных сетях. Так, один из пользователей предложил имя – Вневоля, а другая читательница решила наречь малышку в честь ее родителей: «Дарик + Алина = Дарина».
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ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка
Об этом рассказал «ТЕРРЕ» местный житель Александр из переулка Плотничный. Стаи насчитывают несколько десятков особей. Территория оврага, по которому сток сбрасывается в Волгу, полностью контролируется бродячими собаками. Подробностями, какие именно животные убегают из Самарского зоопарка, мужчина делиться отказался.
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26 июня 2017, 04:17
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В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака
В оперативных структурах Тольятти сообщили о нападении собаки на 10-месячного малыша. Животное укусило ребенка в лицо. Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, в Автозаводском районе. Уточняется, что это случилось не на улице, а в квартире, передает «Волга-Ньюс».
Пострадавшему …
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26 июня 2017, 10:44
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Потерявшегося за городом малыша приютили в Самарском зоопарке
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22 июня 2017, 02:09
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Пиросомы атаковали США: На западном побережье нашествие таинственных светящихся существ
В Соединенных Штатах, в частности на побережье Калифорнии, отмечено огромное число загадочных светящихся существ, которые ученым напоминают некие трубки. По словам экспертов, ранее ничего подобного в этих краях они не наблюдали.
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19 июня 2017, 03:27
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Животный беби-бум: В Самарском зоопарке родились лисята, зайчата и поселился бобренок
В Самарском зоопарке наблюдается настоящий беби-бум, сообщает samru.ru. Там родились сразу несколько детенышей. Пара лисиц-огневок 25 апреля принесла потомство - самца и самку. По словам сотрудников, малыши получились активными, любознательными и легко идут на контакт с людьми.
Порадовали …
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23 мая 2017, 09:34
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В зоопарке Самары будут дарить подарки рыжим людям
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17 мая 2017, 07:25
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Самарского крокодила Кузю познакомят с невестой 14 февраля
В Самарском зоопарке 14 февраля отметят День всех влюбленных. Одного из самых крупных питомцев – крокодила Кузя познакомят с невестой Гердой. Сотрудники учреждения надеются, что у пары появится потомство.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Кузе 25 лет. Он еще …
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10 февраля 2017, 10:22
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В самарской квартире 7-летняя девочка живёт с настоящей волчицей
И пытается её воспитывать. Ни девочка, ни её мама не боятся держать дома хищника. О занимательной истории поведал life.ru.
Ярославе — 7 лет. Чара – самка канадского волка: ей скоро уже три года. Девочка и волчица играют и …
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8 февраля 2017, 10:35