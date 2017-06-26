В самарской квартире 7-летняя девочка живёт с настоящей волчицей поведал life.ru.



Ярославе — 7 лет. Чара – самка канадского волка: ей скоро уже три года. Девочка и волчица играют и … И пытается её воспитывать. Ни девочка, ни её мама не боятся держать дома хищника. О занимательной историиЯрославе — 7 лет. Чара – самка канадского волка: ей скоро уже три года. Девочка и волчица играют и