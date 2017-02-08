|
В Самаре сошел с рельсов трамвай
|
1 февраля 2017, 09:45
|
Самару включили в «Яндекс.Автобусы»
|
31 января 2017, 04:34
|
В Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому и Волжскому шоссе
|
31 января 2017, 03:57
|
В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд
Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в …
|
27 января 2017, 10:22
|
В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что местные жители добиваются запуска автобусов и троллейбусов, которые свяжут все районы города. Инициативная группа обратилась к властям Автограда с просьбой скорректировать схему движения общественного транспорта так, чтобы была возможность доехать из Комсомольского района …
|
17 января 2017, 10:04
|
В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса
Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, …
|
12 января 2017, 09:37
|
В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?
В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да …
|
23 декабря 2016, 11:12
|
В центре Самары движение транспорта ограничат до 14 декабря
Со вторника, 29 ноября, в центре Самары ограничат движение транспорта по нечетной стороне улицы Красноармейской. Речь идет о небольшом участке от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе. Это связано с реконструкцией одного из объектов капитального строительства, сообщили в мэрии.
Движение будет ограничено …
|
28 ноября 2016, 05:49
|
В блогах: о самарской электричке, которая опоздала на 40 минут
Блогер Наталья Козловская пожаловалась на полный бардак с самарскими электричками. "В эту субботу мы пытались уехать с ж/д станции 176-й километр в сторону Тольятти. Станция не оборудована ничем, кроме жестяного навеса, ни света, ни туалета, ничего такого... Прождали электричку …
|
18 октября 2016, 11:10
|
В Самаре электричку до Курумоча отменят с 19 сентября
|
29 августа 2016, 04:19
|
Появилось расписание новой электрички из Самары в аэропорт Курумоч
|
19 июля 2016, 03:08
|
В электричках не будут принимать транспортные карты «Первобанка»
Самарская пригородная пассажирская компания (СППК) предупреждает, что с 30 мая в связи с реорганизацией «Первобанка» прекращается обслуживание банковских транспортных карт финансовой организации в автоматизированной системе «Электронный проездной». В начале месяца «Промсвязьбанк» получил в распоряжение 90% уставного капитала «Первобанка». Соглашение о …
|
24 мая 2016, 11:05