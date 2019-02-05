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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого 
5 февраля 2019, 09:40
В блогах: Где посмотреть отчёт о

В блогах: Где посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"?

Блогер slavutich13 интересуется, где бы посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"? "Весь "Твиттер" пестрит рапортами: почищено там-то и там-то, вывезено столько-то и столько-то. Работники МП все поголовно стахановцы, а начальники ночами не спят, всё о Самаре думают, приказы 
5 февраля 2019, 09:18
Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» Евгений Башкиров перешёл в казанский «Рубин». Футболист подписал контракт на 1,5 года. В Самаре Башкиров играл с 2016 года. Здесь он прославился не только забитыми голами, но и скандалом. Осенью 2018-го его задержали инспекторы ГИБДД за вождение 
5 февраля 2019, 08:55
В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей 
5 февраля 2019, 08:27
В Самаре появится мемориальная доска в честь архитектора Вагана Каркарьяна

В Самаре появится мемориальная доска в честь архитектора Вагана Каркарьяна

В среду, 9 января, в Самаре откроют мемориальную доску в честь заслуженного архитектора РСФСР Вагана Каркарьяна. Церемония состоится около дома № 45 по Волжскому проспекту. Напомним, что Ваган Каркарьян посвятил развитию градостроительства в губернской столице много лет своей жизни, являлся 
9 января 2019, 08:31
В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий

В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий

Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, 
7 декабря 2018, 11:45
Скончался самарский архитектор Юрий Храмов

Скончался самарский архитектор Юрий Храмов

В среду ночью, 16 октября, на 84-м году жизни скончался самарский архитектор Юрий Храмов. Об этом в Фейсбуке сообщил его сын, архитектор Дмитрий Храмов. Напомним, что Юрий Храмов - заслуженный архитектор России, он является автором проектов стадиона «Динамо», культурно-развлекательного 
16 октября 2018, 04:31
Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 
 
Самарский региональный штаб Общероссийского 
3 октября 2018, 03:24
В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре

В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре

Самарский урбанист Алексей Радченков через "Твиттер" передал нецензурный привет, как он пишет, строителям, проектировщикам и заказчику новых подземных переходов на Московском шоссе. Переход через тоннель для мамы с ребенком в коляске - настоящий ад. "Колёсики" коляски никуда не 
2 октября 2018, 10:40
Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Благоустройство Ботанического сада в Самаре вышло на финишную прямую. Ремонт там начался еще в 2016 году. За это время специалисты выполнили целый комплекс работ: восстановили забор вдоль фасадной части сада, укрепили насыпь около озера, отремонтировали главный вход на пересечении Московского 

1 августа 2018, 10:00
Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую 

30 июля 2018, 03:29
На фестивале «Дерево» в Самаре представят новый проект благоустройства территорий

На фестивале «Дерево» в Самаре представят новый проект благоустройства территорий

21 и 22 июля в Загородном парке Самары пройдет фестиваль «Дерево». На нем жителей губернской столицы ждет обширная развлекательная программа, а также множество мастер-классов по работе с деревом. Дети смогут освоить навыки выжигания и научатся делать игрушки. Взрослые же получат 

19 июля 2018, 04:18
В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила

В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила "Единая Россия"

Температура воздуха в Самаре в эти дни колеблется около от +1 до -6 градусов и уже выпал первый снег. В таких условиях приводить город в порядок можно с целым рядом ограничений. Об этом речь зашла на расширенном заседании фракции «Единая 

25 октября 2017, 08:43
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