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Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона
Федеральная антимонопольная служба уличила областное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в нарушении закона о контрактной системе. При проведении тендера на строительство поликлиники за 40 миллионов рублей в самарском микрорайоне Южный Город организация установила в документации к аукциону такие требования к …
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28 ноября 2017, 10:10
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ТТУ Самары: троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году
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27 ноября 2017, 04:11
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Самара: общественный транспорт на грани банкротства
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24 ноября 2017, 07:47
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В Самаре закупят 48 остановочных павильонов за 4 млн рублей
В Самаре закупят 48 новых остановочных павильонов для ожидания общественного транспорта. Тендер по определению поставщика объявило муниципальное предприятие «Самараинформресурс». Цена контракта - 4 миллиона рублей. Согласно техзаданию, исполнителю нужно доставить для нужд МП 38 новых металлических и 10 стеклянных остановок. …
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23 ноября 2017, 09:05
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На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта
К ЧМ-2018 на дорогах Самары появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Такую информацию предоставило министерство транспорта Самарской области.
«Выделенные полосы общественного транспорта на период проведения ЧМ будут устроены на Ново-Садовой, проспекте Кирова и Московском шоссе от остановки "Ипподром" до Мехзавода», - …
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20 ноября 2017, 10:33
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В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП
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16 ноября 2017, 02:33
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В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса
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10 ноября 2017, 08:31
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В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера
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2 ноября 2017, 01:17
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Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП
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23 октября 2017, 05:32
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Подробности визита замминистра образования и науки России в школу в Южном городе
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17 августа 2017, 05:55
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В «Южном городе» появились улицы Эльдара Рязанова и Петра Алабина
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25 мая 2017, 11:55
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В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа
В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа, помимо уже строящейся; в Новокуйбышевске - новый образовательный центр и спорткомплекс. Проблемы развития инфраструктуры губернатор Самарской области Николай Меркушкин накануне обсудил с депутатами Государственной думы. В Тольятти получит поддержку проект многофункционального спортивного …
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30 марта 2017, 12:54