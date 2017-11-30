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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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В Самаре закупят 48 остановочных павильонов за 4 млн рублей

В Самаре закупят 48 остановочных павильонов за 4 млн рублей

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23 ноября 2017, 09:05
На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта

На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта

К ЧМ-2018 на дорогах Самары появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Такую информацию предоставило министерство транспорта Самарской области.

«Выделенные полосы общественного транспорта на период проведения ЧМ будут устроены на Ново-Садовой, проспекте Кирова и Московском шоссе от остановки "Ипподром" до Мехзавода», - 

20 ноября 2017, 10:33
В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В среду, 15 ноября, в Кировском районе Самары попал в ДТП автобус. Пострадали пассажиры и автоледи. Авария произошла в 14:30 на улице Товарной.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1952 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ Калина», двигалась по улице 

16 ноября 2017, 02:33
В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса

В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса

В Самаре произошло ДТП: столкнулись автобус №67 и грузовой автомобиль. Это случилось на Московском шоссе в районе 18 километра рядом с ТЦ «Московский».

Есть пострадавший – пассажир автобуса, сообщили в ГИБДД. По предварительной информации, в результате столкновения было разбито окно автобуса 

10 ноября 2017, 08:31
В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

Самарские полицейские проводят проверку по факту смерти пешехода в поселке Управленческий. 67-летнего мужчину, переходившего дорогу по зебре, сбил автобус. ДТП произошло 1 ноября около шести часов вечера на улице Сергея Лазо. Пострадавшего в карете скорой помощи отвезли в больницу. Там 

2 ноября 2017, 01:17
Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП

Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП

Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом, который ехал из Самарской области в Удмуртию, и улетел в кювет на территории Татарстана. В салоне находились паломники.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой 

23 октября 2017, 05:32
Подробности визита замминистра образования и науки России в школу в Южном городе

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В Южном городе накануне встречали заместителя министра образования и науки России Татьяну Синюгину. Она побывала в новой школе, которая откроет свои двери уже 1 сентября. Строительство обошлось в 727 млн рублей. Львиная часть средств поступила из федерального бюджета.
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В «Южном городе» дали названия нескольким улицам. Одна теперь будет носить имя легендарного кинорежиссера, сценариста, поэта и драматурга Эльдара Рязанова, который родился в нашем городе.
Еще одну улицу назвали в честь Петра Алабина – государственного и общественного деятеля, внесшего очень 

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В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа, помимо уже строящейся; в Новокуйбышевске - новый образовательный центр и спорткомплекс. Проблемы развития инфраструктуры губернатор Самарской области Николай Меркушкин накануне обсудил с депутатами Государственной думы. В Тольятти получит поддержку проект многофункционального спортивного 

30 марта 2017, 12:54
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