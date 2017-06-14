|
Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке
Самарец Евгений Нектаркин поведал на "Ютьюбе", что сегодня в Загородный парк "привезли грунт на спуск и начали его ровнять". Предположительно, власти отреагировали на критику в соцсетях и начали сносить сомнительную горнолыжную трассу, которую соорудили строители, сбросившие десятки тонн грунта …
|
7 июня 2017, 09:00
|
В Загородном парке появилась "горнолыжная трасса"
|
6 июня 2017, 06:32
|
"The Anthology Of Blues": грандиозное блюзовое шоу D'Black Blues Orchestra в Ереване
Ереван встречает грандиозное блюзовое шоу D'Black Blues Orchestra. Специально в честь 99-летия Первой Республики известный интернациональный коллектив подготовил новую концертную программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли лучшие хиты блюзового наследия. На сцене музыканты из Испании, Франции, Швеции. Одну …
|
3 июня 2017, 10:16
|
Скоро самарцев пригласят в дом Эльдара Рязанова
|
29 мая 2017, 09:34
|
Сразу три девочки из Самарской области борются за право представлять Россию на детском Евровидении – 2017
Финальный отбор на участие в авторитетном вокальном конкурсе пройдет 3 июня в крымском "Артеке".
|
26 мая 2017, 04:07
|
Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев
|
22 мая 2017, 01:00
|
В Самаре стартовал джазовый фестиваль "Moving Club Meets Friends - 2017"
|
15 мая 2017, 02:21
|
Ученые выяснили, в каком возрасте человек забывает свое детство
Человек забывает эпизоды своего раннего детства в семилетнем возрасте. Ученые нашли объяснение данному процессу «стирания» воспоминаний.
|
6 апреля 2017, 12:02
|
Ученые: активная половая жизнь улучшает женскую память
Регулярные сексуальные отношения способствуют укреплению женской памяти. Так утверждают канадские ученые после исследований с участием 78 женщин в возрасте до 30 лет.
|
24 марта 2017, 09:52
|
Фото в блогах: как выглядит Загородный парк в преддверии ЧМ-2018
Блогер Анна Носова обращается к строителям, которые "решили не заморачиваться и оставили гору выкопанной земли в одном из удивительных мест самарского Загородного парка - на его склоне". "В преддверии ЧМ-2018 тут решили обновить канализационные коллекторы. Дело, как говорится, благое. …
|
24 марта 2017, 06:08
|
В блогах: день памяти Сергея Морозова
Блогер Игорь Кондратьев напоминает, что 9 марта - день памяти Сергея Морозова. "Наш земляк и мой друг погиб ровно год назад, 9 марта 2016 года, в боях с исламистами за сирийский город Пальмира. Сергей закрыл собой командира от осколков …
|
9 марта 2017, 05:23
|
В Самаре установили памятник моллюску эпохи динозавров
В новом сквере у Загородного парка Самары, создание которого завершается в рамках реконструкции улицы Ново-Садовой, появилась альпийская горка. Центральной фигурой композиции, созданной профессиональным архитектором, стала бронзовая скульптура аммонита.
Бронзовый аммонит, установленный на альпийской горке у Загородного парка, символизирует своей спиралью, по …
|
16 сентября 2016, 01:57