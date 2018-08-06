«Капкан для зевак»: на Мехзаводе возле Московского шоссе обвалилась плитка «Плитка провалилась на выезде с Красноглинского шоссе на Московское — по направлению в город. Я не знаю, что это — проделки кротов или ловушка для зазевавшихся, но в этой дыре можно легко оставить ногу», - негодует один из жителей Мехзавода, …