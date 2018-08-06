|
42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани
|
6 августа 2018, 10:36
|
Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик
В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали …
|
6 августа 2018, 08:57
|
Под Сызранью из-за лопнувшего колеса столкнулись Mazda и фура MAN
|
6 августа 2018, 08:13
|
Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы
|
5 августа 2018, 11:36
|
«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт
|
3 августа 2018, 01:25
|
Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии
Стало известно, почему на асфальте на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в Самаре образовалась огромная яма. Напомним, что вечером 1 августа очевидцы засняли провал в дорожном покрытии длиной в 9-10 метров и шириной 3-4 метра. Оказалось, что виной всему …
|
2 августа 2018, 10:50
|
«Капкан для зевак»: на Мехзаводе возле Московского шоссе обвалилась плитка
|
15 июля 2018, 02:29
|
Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»
В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца progorodsamara.ru. Издание опубликовало видео.
«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память …
|
17 апреля 2018, 03:51