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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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«Плитка провалилась на выезде с Красноглинского шоссе на Московское — по направлению в город. Я не знаю, что это — проделки кротов или ловушка для зазевавшихся, но в этой дыре можно легко оставить ногу», - негодует один из жителей Мехзавода, 
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Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

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«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память 
17 апреля 2018, 03:51
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