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Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки
Скоростные суда "Восход", совершающие поездки до Сызрани и Тольятти, могут начать делать кратковременные внеплановые остановки, предупреждает "Самарское речное пассажирское предприятие". Причина: акватория Саратовского водохранилища во время половодья заполнилась плавучим мусором. Конструктивные особенности судов на подводных крыльях делают возможным засорение крыльевой системы …
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10 мая 2017, 11:01
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Самарец предложил штрафовать «животных»
Блогер Игорь Кондратьев пожаловался на «отмороженных свиней» из частного сектора на улице Балаковской. "С 29 апреля по 1 мая они вывалили весь мусор со своих авгиевых конюшен на местную муниципальную свалку. Спиленные деревья, старые матрасы, мешки с листьями. О …
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4 мая 2017, 05:40
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Миллионные убытки: кто ответит за жуткую свалку на проспекте Карла Маркса?
В эти дни в Самарской области находится депутат Государственной думы, первый вице-президент "СоюзМаш России" и координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимир Гутенев. Первым делом парламентарий отправился в Советский район регионального центра, где рядом с жилыми домами разрослась незаконная свалка строительного …
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24 апреля 2017, 05:12
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В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе
Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на …
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31 марта 2017, 09:10
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Человек-паук хочет сменить сексуальную ориентацию на пансексуала
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10 сентября 2015, 12:18
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Бен Аффлек снимет новый фильм о Бэтмене, где сыграет главного героя
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10 июля 2015, 04:39