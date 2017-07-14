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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки

Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки

Скоростные суда "Восход", совершающие поездки до Сызрани и Тольятти, могут начать делать кратковременные внеплановые остановки, предупреждает "Самарское речное пассажирское предприятие". Причина: акватория Саратовского водохранилища во время половодья заполнилась плавучим мусором. Конструктивные особенности судов на подводных крыльях делают возможным засорение крыльевой системы 

10 мая 2017, 11:01
Самарец предложил штрафовать «животных»

Самарец предложил штрафовать «животных»

Блогер Игорь Кондратьев пожаловался на «отмороженных свиней» из частного сектора на улице Балаковской. "С 29 апреля по 1 мая они вывалили весь мусор со своих авгиевых конюшен на местную муниципальную свалку. Спиленные деревья, старые матрасы, мешки с листьями. О 
4 мая 2017, 05:40
Миллионные убытки: кто ответит за жуткую свалку на проспекте Карла Маркса?

Миллионные убытки: кто ответит за жуткую свалку на проспекте Карла Маркса?

В эти дни в Самарской области находится депутат Государственной думы, первый вице-президент "СоюзМаш России" и координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимир Гутенев. Первым делом парламентарий отправился в Советский район регионального центра, где рядом с жилыми домами разрослась незаконная свалка строительного 

24 апреля 2017, 05:12
В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе

В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе

Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на 
31 марта 2017, 09:10
Человек-паук хочет сменить сексуальную ориентацию на пансексуала

Человек-паук хочет сменить сексуальную ориентацию на пансексуала

Эндрю Гарфилд, сыгравший Человека-паука, посоветовал авторам комиксов о супергерое забыть про гетеросексуальный образ Питера Паркера. Об этом актер заявил в интервью изданию MIC.
 
По словам Гарфилда, костюм Человека-паука скрывает множество данных – пол, цвет кожи, возраст и не дает никакой 
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Бен Аффлек снимет новый фильм о Бэтмене, где сыграет главного героя

Бен Аффлек снимет новый фильм о Бэтмене, где сыграет главного героя

Об этом пишут зарубежные СМИ. Сценарий Аффлек напишет в соавторстве с Джеффом Джонсоном, который занимает должность креативного директора издательства DC Comics. Съемки картины начнутся не раньше, чем подойдет к завершению работа над лентой «Ночь - мой дом» (выйдет в прокат 
10 июля 2015, 04:39
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