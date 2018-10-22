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Материалы по теме:

«ТЕРРА» устроит семейный праздник «Крути навстречу мечте»

«ТЕРРА» устроит семейный праздник «Крути навстречу мечте»

Хочешь выиграть квадротур?  Сертификаты в магазин бытовой техники? Приглашения в авквапарк и батутный центр? Тогда участвуй в семейном празднике в честь  20-летия вещания телерадиокомпании "ТЕРРА" в Самаре!

Испытать себя на скорость можно на самокате, трехколеснике, велосипеде и роликах - выбирай свой 

16 октября 2018, 03:21
«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

В 2018 году телеканал «РЕН ТВ», партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», показал лучшую долю июня за 21 год вещания. По данным Mediascope, в июне 2018 года 
3 июля 2018, 12:58
«Русскому Радио в Самаре» 20 лет!

«Русскому Радио в Самаре» 20 лет!

1 июля радиостанция «Русское Радио в Самаре» отметит 20-тилетний юбилей. Именно в этот день в 1998 году в региональном эфире впервые прозвучали ее позывные. 
1 июля 2018, 08:00
Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»

Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»

АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает, что стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ №158, досрочных выборов Губернатора 

28 июня 2018, 01:37
Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?

Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?

В Самаре определена победительница регионального этапа конкурса красоты Мисс «Русское Радио».Финал и церемония награждения состоялась в ресторане Mr. Hadson.

Главными героинями вчерашнего вечера стали 12 конкурсанток. Девушки прошли строгий кастинг и 
20 апреля 2018, 03:38
При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля!

При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля!

Ани Лорак – одна из сильнейших вокалисток современности. Певица невероятной красоты, уникальный голос которой в 4,5 октавы покорил миллионы слушателей по всему миру! Служить людям песней – вот ее жизненное кредо. 
12 апреля 2018, 07:00
Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)

Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», радиостанция «Русское Радио» в Самаре и кинотеатр «Вертикаль»  дают вам уникальный шанс 25 апреля 2018 года первыми увидеть анимационную картину «Смешарики. Дежавю» (6+).

Главным героем третьего полнометражного фильма 
2 апреля 2018, 07:02
«Добрый бег – 2018» в Самаре!

«Добрый бег – 2018» в Самаре!

15 апреля 2018 года стартует очередной благотворительный забег на 5 км в поддержку тяжелобольных детей Самарской области – подопечных Русфонда. Благотворительную акцию «Добрый бег» уже в третий раз организуют Школа правильного 
19 марта 2018, 07:03
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