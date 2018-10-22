В этом году 20-летие вещания отмечают телерадиокомпания «ТЕРРА» и «Русское Радио» в Самаре. К этим круглым датам будет приурочена закладка аллеи «ТЕРРЫ» на 4-й очереди набережной рядом с Софийским собором. 23 октября там высадят 10 лип и 10 тополей, не распространяющих пух.
Деревья выбраны не случайно. Липа символизирует здоровье и счастья. Именно это дерево было принято сажать возле храмов и домов. Тополь – объединяет мужское и женское начало. К тому же, это быстрорастущее дерево. Отдельно отметим, что все виды тополей хорошо очищают городской воздух. Подробный репортаж с мероприятия смотрите в вечерних выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ» 23 октября.
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