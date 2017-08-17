Его разместят либо в парке Гагарина, либо в Струковском саду, на месте бывшего бассейна «Чайка». Горадминистрация подписала меморандум о сотрудничестве с московским дельфинарием. Соглашение рассчитано на три года. Как уже сообщала «ТЕРРА», впервые информация о строительстве объекта в Самаре появилась осенью 2015 года. Тогда в числе возможных площадок называлась территория в районе стадиона «Самара-Арена». Однако власти не смогли найти инвестора. Жители Самары неоднозначно относятся к идее открытия дельфинария в городе: в феврале 2016-го на одной из интернет-платформ была создана петиция против его создания. Под ней подписались почти 2 тысячи человек.
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В Самаре ищут инвестора проекта по организации платных парковок
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17 августа 2017, 10:41
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Жителя Ленинского района Самары подозревают в изнасиловании девятилетнего мальчика
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17 августа 2017, 08:43
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В блогах: Неужели в самом деле все качели погорели?
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16 августа 2017, 06:26
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В Самаре объявлена очередная охота на бесхозные машины
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16 августа 2017, 05:38
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В Новосибирский дельфинарий привезли гигантскую акулу-молот
В новосибирский Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» доставили очень редкий вид морских обитателей - молотоголовую акулу. Уникального питомца привезли из московского океанариума, сообщила пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
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21 декабря 2016, 12:41
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В Самаре появится дельфинарий
Об этом сообщил министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко в ходе пленарного заседания губернской думы. Главным вопросом в повестке стала подготовка Самары к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Кобенко подчеркнул, что дельфинарий - …
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25 ноября 2015, 10:47
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В Самаре 7 декабря прекратит свою работу дельфинарий
В областном центре продолжает свою работу передвижной дельфинарий. Он располагается рядом с ТЦ «Московский» на Московском шоссе.
Гастроли продлятся до 7 декабря, после чего дельфинарий уедет в другой город, сообщает Samru.ru.
Напомним, как ранее сообщала «ТЕРРА», для зрителей работают …
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30 октября 2014, 02:31
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В Самаре стали известны сроки открытия дельфинария
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29 августа 2014, 12:19