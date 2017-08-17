В Самаре появится дельфинарий

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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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В Самаре ищут инвестора проекта по организации платных парковок

В Самаре ищут инвестора проекта по организации платных парковок

В ближайшее время в Самаре будет проведен конкурс по определению инвестора, который начнет реализовывать на территории города проект по организации платных парковок, сообщает мэрия. "У муниципалитета уже есть ряд предложений от компаний, которые готовы вложиться в проект. При этом отчисления 

17 августа 2017, 10:41
Жителя Ленинского района Самары подозревают в изнасиловании девятилетнего мальчика

Жителя Ленинского района Самары подозревают в изнасиловании девятилетнего мальчика

Ленинский межрайонный следственный отдел начал расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38 летнего жителя Самары. По версии следствия в июле этого года в квартире на улице Мориса Тореза он вступал с девятилетним мальчиком в половую связь. Все свои действия он 

17 августа 2017, 08:43
В блогах: Неужели в самом деле все качели погорели?

В блогах: Неужели в самом деле все качели погорели?

Блогер samara2019 обращает внимание на состояние железной лестницы к пивбару "Дно", самому известному символу Самары. "Все самарцы хорошо знают эту лестницу и где она находится. Все ходили по ней: вниз за напитком и вверх с напитком. Состояние лестницы сейчас удручающее и 

16 августа 2017, 06:26
В Самаре объявлена очередная охота на бесхозные машины

В Самаре объявлена очередная охота на бесхозные машины

1 сентября в Октябрьском и Красноглинском районах начнется тотальная зачистка дворов от брошенных транспортных средств. Первыми кандидатами на зачистку станут сгоревшие автомобили, превратившиеся в места складирования мусора, загромождающие проезды, создающие помехи работе уборочной и спецтехники.
16 августа 2017, 05:38
В Новосибирский дельфинарий привезли гигантскую акулу-молот

В Новосибирский дельфинарий привезли гигантскую акулу-молот

В новосибирский Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» доставили очень редкий вид морских обитателей - молотоголовую акулу. Уникального питомца привезли из московского океанариума, сообщила пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
Молотоголовую акулу доставили самолетом в аэропорт Толмачево. Транспортировку вели с соблюдением всех 

21 декабря 2016, 12:41
В Самаре появится дельфинарий

В Самаре появится дельфинарий

Об этом сообщил министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко в ходе пленарного заседания губернской думы. Главным вопросом в повестке стала подготовка Самары к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Кобенко подчеркнул, что дельфинарий - 
25 ноября 2015, 10:47
В Самаре 7 декабря прекратит свою работу дельфинарий

В Самаре 7 декабря прекратит свою работу дельфинарий

В областном центре продолжает свою работу передвижной дельфинарий. Он располагается рядом с ТЦ «Московский» на Московском шоссе.
Гастроли продлятся до 7 декабря, после чего дельфинарий уедет в другой город, сообщает Samru.ru.
Напомним, как ранее сообщала «ТЕРРА», для зрителей работают 
30 октября 2014, 02:31
В Самаре стали известны сроки открытия дельфинария

В Самаре стали известны сроки открытия дельфинария

В областной столице на территории ТРК "Московский" полным ходом идет строительство дельфинария. Стала известна также и ориентировочная дата первого представления - 19 сентября.
Кассы будут открыты для посетителей 11 или 12 сентября. Стоимость билетов - 400 - 800 рублей, дети 
29 августа 2014, 12:19
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