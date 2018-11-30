|
В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы
Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - …
|
30 ноября 2018, 05:20
|
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
|
30 ноября 2018, 04:40
|
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери
|
30 ноября 2018, 03:15
|
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки
В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки. По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, …
|
30 ноября 2018, 02:27
|
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
|
30 ноября 2018, 02:16
|
В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса
С субботы, 1 декабря, в Самаре по маршруту № 61 будут курсировать два низкопольных автобуса. Нововведение вводится по просьбам маломобильных горожан. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, в ближайшее время специалисты обследуют остановки, чтобы выяснить, насколько они приспособлены …
|
29 ноября 2018, 01:34
|
В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса
|
20 ноября 2018, 09:30
|
В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34
|
14 ноября 2018, 11:22
|
В Самаре не будут продлевать маршрут автобуса № 37
|
9 ноября 2018, 01:44
|
Пассажирский поток в "Курумоче" снизился на 70 тыс. человек
|
13 июля 2015, 04:06
|
Самарский аэропорт Курумоч подвел итоги работы за первое полугодие
|
13 июля 2015, 01:56