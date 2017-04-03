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В блогах: про пикеты против памятника белочехам
Блогер psergeev77 анонсирует, что в воскресенье, 2 апреля, в Самаре на пересечении улиц Урицкого и Спортивной со стороны парка Щорса пройдет очередной пикет против установки памятника белочехам. Мероприятие согласовано с горадминистрацией. "Уже собрано несколько сот подписей горожан и жителей …
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31 марта 2017, 09:33
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Видеовизитка Самары к ЧМ-2018 появилась в Сети
В Самаре представили официальный презентационный видеоклип, в котором столица губернии выступает в качестве организатора ЧМ-2018. Авторы ролика стремились показать красоту Самары во всем ее многообразии - историческую самобытность, архитектуру, культурный и научный потенциал города, его роль в жизни страны и …
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29 марта 2017, 04:22
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В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре
Блогер psergeev77 анонсирует, что в субботу, 25 марта, на пересечении Ленинградской и Галактионовской пройдет очередной - уже третий по счету - пикет против установки памятника белочехам на Красноармейской. Пикет согласован с мэрией. Акции проводятся в связи с возобновившимися попытками …
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24 марта 2017, 04:25
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В блогах: дети самарского Дяди Степы позеленели
Сергей Бородинов рассказал в своем "инстаграме", что часть скульптурной композиции на улице Ленинградской приобрела странный цвет. Речь идет о знаменитом Дяде Степе, которого установили на "самарском Арбате" осенью 2015 года. «Дети вокруг культового советского милиционера стали зелеными. Неужели зиму не …
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6 марта 2017, 05:37
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Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре
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2 декабря 2016, 01:10