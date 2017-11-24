В 2017 году в Самаре появятся футболисты-гиганты. Высота одной топиарной фигуры будет два метра, другой – 3 метра. Запланировано создание и других зеленых скульптур на спортивную тематику: бутсы с мячом, «летящего» мяча, мяча на волнах и тому подобного. Всего город …