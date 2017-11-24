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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самара: общественный транспорт на грани банкротства

Самара: общественный транспорт на грани банкротства

Власти Самары самостоятельно не справятся с обеспечением работы общественного транспорта в ходе проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого дополнительно к имеющемуся парку необходимо приобрести еще 150 новых автобусов - на что требуется порядка миллиарда рублей. Однако, как 

24 ноября 2017, 07:47
На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек

На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек

В Самаре строители начали монтировать козырьки на стадионе «Самара Арена». Об этом в пятницу, 24 ноября, в соцсети сообщила Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области. Она опубликовала фото с площадки.

«На стадионе «Самара Арена» начался монтаж 

24 ноября 2017, 11:19
Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

В четверг, 23 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии. Одним из ключевых вопросов обсуждения было обеспечение безопасности в столице региона в дни проведения ЧМ-2018. Поскольку по прогнозам губернию в это время посетит порядка полумиллиона туристов 

24 ноября 2017, 10:51
В Самаре запустили электроснабжение фан-зоны к ЧМ-2018

В Самаре запустили электроснабжение фан-зоны к ЧМ-2018

На площади Куйбышева прошел товарищеский матч по мини-футболу между любительскими командами "Самарской сетевой компании" и "МРСК Волга". Последняя и победила со счетом 5:2. Игра состоялась в честь запуска объектов электроснабжения фан-зоны к Чемпионату мира по футболу - 2018 года. Энергетики 
23 ноября 2017, 08:40
Архитектор предложил 16 скульптур для стены на площади Славы

Архитектор предложил 16 скульптур для стены на площади Славы

Самарский архитектор Дмитрий Орлов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook свое видение наполнения ниш стены на склоне площади Славы. Он предложил установить 16 скульптур.

«1. Стрелец. Первым самарцам.
2. Собирательный купец или конкретный Головкин. Самарскому меценату.
3. Фон 
9 октября 2017, 10:55
В Самаре появятся футболисты-гиганты

В Самаре появятся футболисты-гиганты

В 2017 году в Самаре появятся футболисты-гиганты. Высота одной топиарной фигуры будет два метра, другой – 3 метра. Запланировано создание и других зеленых скульптур на спортивную тематику: бутсы с мячом, «летящего» мяча, мяча на волнах и тому подобного. Всего город 

1 июня 2017, 09:36
Мастер из Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 уникальных фигур из «Игры престолов»

Мастер из Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 уникальных фигур из «Игры престолов»

Мастер из Башкирии Салават Фидаи анонсировал показ 30 уникальных фигур персонажей «Игры престолов». Специалист известен в России и за ее пределами тем, что вырезает настоящие шедевры на грифеле карандаша. В итоге получаются крошечные фигурки киногероев, популярных личностей или изображения различных 

20 марта 2017, 03:29
Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда 
13 января 2017, 09:57
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