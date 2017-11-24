В Самаре до конца года установят семь скульптур волка Забиваки - талисмана грядущего ЧМ-2018, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя, который займется изготовлением и монтажом инсталляции в формате 3D, объявило муниципальное бюджетное учреждение «Самараинформресурс». Ему готовы заплатить 1,5 миллиона рублей.
Согласно техзаданию, высота талисмана должна составлять 170 сантиметров. От подрядчика требуется, чтобы скульптуры были устойчивыми и прочными. При этом волк должен сохранять лицо при любой погоде: краска не стираться и не бледнеть, а фигура не терять форму.
Напомним, чемпионат мира в России пройдет в июне-июле будущего года. Самара примет шесть матчей ЧМ-2018 четыре игры группового этапа и встречи 1/8 и 1/4 финала. Один матч на «Самара Арене» сыграет сборная России.
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